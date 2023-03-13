8歲童義賣新年賀卡 所得捐門諾醫院助偏鄉醫療

花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，將蓋大樓供長者暨身障醫療照護使用，目標籌募2億元，尚有近1.4億元缺口。台北市新湖國小三年級林牧勛患有過動症，憶起小時候常進出醫院經驗，便與母親製作兔年卡片義賣，將1000多元所得捐出，是該計畫年紀最小的捐款者。

8歲的林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），小時候常常到醫院治療，今年寒假期間，他在臉書上看到門諾醫院「不放棄的醫願」助建計畫資訊，想起過去進出醫院的歷程，便萌生想透過自己小小的力量，幫助醫院建蓋大樓，讓更多患者得到照護。

於是，林牧勛利用寒假期間，和媽媽林心于一起繪製兔年卡片義賣，並將1000多元所得，全數捐給門諾醫院的計畫。起初他不好意思將投入公益的事情告訴其他人，只在寒假作業中與老師分享。

門諾醫院經校方得知此事後趕緊聯繫林牧勛，告訴他「做了一個很棒的決定」，肯定他有顆同理心及願意助人的心，並回贈感謝狀，感謝支持計畫。

林牧勛收到門諾醫院的感謝狀後相當高興，希望能藉此拋轉引玉，「大家有錢出錢、有力出力，幫助有需要的人」，並強調現在計畫募款金額只達30％、約6000多萬元，盼大眾能多多幫忙。他的善舉不僅醫護人員，連病患、家屬看了都相當感動，讚許他是最棒的小小公益代言人。