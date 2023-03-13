台東推低碳旅遊 縣內首家飯店獲銀級環保標章

台東低碳旅遊創下里程碑，經台東縣環境保護局輔導，娜路彎大酒店獲行政院環保署肯定，成為台東首家銀級環保標章飯店，為環保飯店開先鋒。

台東縣政府今天發布訊息表示，推動縣內服務業者申請銀級環保標章，審查項目包含辦公室內部管理、作業的環保及低碳規範，及周邊交通運輸、餐飲、清潔服務、汽車租賃、環境教育都是評分範圍；且須一定時間內未有環保裁罰紀錄，才能獲得環保標章旅館殊榮。

台東縣環保局也鼓勵縣內業者一同推廣低碳環保行動，讓旅客在遊玩同時也能選擇有環保行動的旅館入住，一同付諸環保行動。

環保局指出，娜路彎大酒店近年致力推動基礎設備更新，例如室內換裝LED燈具、戶外照明採感應式燈具，客房加裝節水設備；同時執行店內的環保規則，包括餐廳、客房中不提供一次性衛浴用品、餐具，辦公環境、餐廳優先使用綠色產品及在地食材。

今年度娜路彎也在遊客服務推出優惠環保住宿方案，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單及被套，減少資源消耗。

環保局期待帶動其他旅店業者加入環保標章行列，影響更多遊客優先支持環境友善的旅店，促進產業、環境的共榮，以達在地永續發展的願景。

台東縣長饒慶鈴指出，鼓勵在地業者發揮社會企業責任，輔導業者投入綠色旅遊的行列，讓旅客在台東享有更低碳、環保的服務，以達永續城鄉目標。同時呼籲民眾規劃到台東旅遊可選擇縣內150家環保旅店、22間環保餐廳及7處環境教育場所等，搭配搭乘大眾運輸、自備餐具、垃圾隨手帶走等行動，就能輕鬆響應綠色旅遊精神，開啟環保的善循環，減少對環境的衝擊。