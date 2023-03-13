打獵剩餘獸角獸毛環保創生 成為台東旅遊最愛紀念品

達悟族皮雕藝術家張瑪莉，為提升原住民狩獵後獸角、獸毛再利用，將山羌尾巴毛、頭角等防腐處理後，經多重工法製成吊飾、鑰匙圈，成為許多人台東旅遊最愛紀念品，她直言藝品都是限量環保再利用「原民創意、沒有假貨」。

「哇！這個吊飾好有原民特色喔！」許多消費者看到張瑪莉的創意吊飾，都稱讚頗具台東原民特色，但看到了這麼漂亮的獸毛也疑問「這是真的獸毛嗎？」張瑪莉立即告知，這是她親手處理、製作的藝品，數量有限、也沒有假貨。

張瑪莉表示，丈夫是海端鄉的布農族原住民，布農族每年都有射耳祭，會進入山林打獵，將獵物獸肉作為原住民祭儀用品，但獵得山羌、獸肉處理後，留下頭角、尾巴並沒有做有效利用，她認為獸體每個部分都是寶、不能浪費，決定加工製成飾品。

張瑪莉說，長期從事皮雕藝術創作，對於天然獸皮處理有專門研究，獸體必須做完善防腐浸泡處理，這個過程就長達1個多月，之後還要經過多次清洗、曝曬、潤絲處理，全程大約耗費2個月才能夠完成處理，再加工製成吊飾。