聽新聞
test
0:00 / 0:00
防落石 太魯閣小錐麓步道東段16日至29日封閉修繕
太魯閣國家公園小錐麓步道東段自去年開放後，吸引許多遊客健行賞景，太管處為維護修繕防落石柵設施，公告自本月16日至29日封閉管制，禁止遊客進入，不過可從砂卡礑隧道銜接小錐麓步道後段，或是在砂卡礑步道遊憩。
太魯閣國家公園管理處指出，為辦理蘇花管理站小錐麓步道東段防落石柵設施維護修繕，施作日期自3月16日至29日止，步道起點至450公尺處採封閉管制，450公尺處之後仍可通行。
根據太管處官網介紹，小錐麓步道位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游的邊坡上，從太魯閣台地走小錐麓步道，可以直通砂卡礑步道口，再接著走砂卡礑步道。
步道鄰近太魯閣遊客中心，有低海拔闊葉植物及自然原始疊石階梯，由東段進入，從路面接上棧道階梯，隨地勢上升後，可東眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口，西瞰立霧溪曲流與砂卡礑紅橋，風景宜人。由於步道東端入口可看見類似錐麓斷崖的地形，因而被稱為「小錐麓」。
太管處表示，請遊客配合步道封閉管制措施，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言