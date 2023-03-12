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防落石 太魯閣小錐麓步道東段16日至29日封閉修繕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太管處為維護修繕小錐麓步道東段防落石柵設施，公告步道自本月16日至29日封閉管制，禁止遊客進入。圖／太管處提供
太管處為維護修繕小錐麓步道東段防落石柵設施，公告步道自本月16日至29日封閉管制，禁止遊客進入。圖／太管處提供

太魯閣國家公園小錐麓步道東段自去年開放後，吸引許多遊客健行賞景，太管處為維護修繕防落石柵設施，公告自本月16日至29日封閉管制，禁止遊客進入，不過可從砂卡礑隧道銜接小錐麓步道後段，或是在砂卡礑步道遊憩。

太魯閣國家公園管理處指出，為辦理蘇花管理站小錐麓步道東段防落石柵設施維護修繕，施作日期自3月16日至29日止，步道起點至450公尺處採封閉管制，450公尺處之後仍可通行。

根據太管處官網介紹，小錐麓步道位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游的邊坡上，從太魯閣台地走小錐麓步道，可以直通砂卡礑步道口，再接著走砂卡礑步道。

步道鄰近太魯閣遊客中心，有低海拔闊葉植物及自然原始疊石階梯，由東段進入，從路面接上棧道階梯，隨地勢上升後，可東眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口，西瞰立霧溪曲流與砂卡礑紅橋，風景宜人。由於步道東端入口可看見類似錐麓斷崖的地形，因而被稱為「小錐麓」。

太管處表示，請遊客配合步道封閉管制措施，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。

太魯閣國家公園 落石

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