基隆市長盃桌球賽開打 謝國樑盼女兒小愛長大也打桌球
世界棒球經典賽火熱開打，基隆市112年市長盃桌球錦標賽也在市立體育館登場。市長謝國樑今天到球場為選手加油打氣時說，桌球是室內運動，很適合在多雨的基隆市發展，打桌球有助提升注意力及反應能力，號召民眾一起來打桌球。
基隆市桌球委員會表示，今年市長盃桌球賽共有90隊報名參加，各隊11、12日在市立體育館一較高下。國小男生團體組、國小女生團體組、國中男生團體組、國中女生團體組、高中男生團體組、高中女生團體組、機關團體組、全運會男子組以及全運會女子組比賽，昨天先開打。
大會今天上午舉辦錦標賽開幕儀式，社會男子團體組、社會女子團體組及壯年團體組賽程接著今天也登場。
謝國樑出席開幕儀式，歡迎球員參加比賽。基隆市體育會理事長鄭錦洲兼任桌球委員會主委，市議員曾紀嚴、施偉政是副主任委員，加上熱心體育推廣的市議員陳宜等人，都到場為選手加油。
謝國樑說，小時候經常跟著擔任民意代表的父親到處打桌球，等他的女兒小愛長大一點，也希望能帶著她去打桌球。桌球運動對於提升注意力及反應能力很有幫助，一場比賽下來可以大汗淋漓，是相當好的運動。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言