基隆市長盃桌球賽開打 謝國樑盼女兒小愛長大也打桌球

世界棒球經典賽火熱開打，基隆市112年市長盃桌球錦標賽也在市立體育館登場。市長謝國樑今天到球場為選手加油打氣時說，桌球是室內運動，很適合在多雨的基隆市發展，打桌球有助提升注意力及反應能力，號召民眾一起來打桌球。

基隆市桌球委員會表示，今年市長盃桌球賽共有90隊報名參加，各隊11、12日在市立體育館一較高下。國小男生團體組、國小女生團體組、國中男生團體組、國中女生團體組、高中男生團體組、高中女生團體組、機關團體組、全運會男子組以及全運會女子組比賽，昨天先開打。

大會今天上午舉辦錦標賽開幕儀式，社會男子團體組、社會女子團體組及壯年團體組賽程接著今天也登場。

謝國樑出席開幕儀式，歡迎球員參加比賽。基隆市體育會理事長鄭錦洲兼任桌球委員會主委，市議員曾紀嚴、施偉政是副主任委員，加上熱心體育推廣的市議員陳宜等人，都到場為選手加油。