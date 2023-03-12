228出遊受氣 基隆市出招 防兒童清明連假又堵到快暴動

基隆市區在228連假期間，因為3個主要停車場中午就停滿，傍晚時等待進場和往來車輛讓交通如打死結，網友形容「堵到快暴動」。兒童、清明連假即將來到，交通處計畫試辦「好停車」專案，引導車輛停放基隆港西3停車場，並安排接駁服務，避免塞車讓大家都一肚子氣。

228連假全台知名景點多見車潮和人潮，基隆市中心博愛、東岸和信二停車場，2月27日中午左右就滿場，下午進入市區的車輛排隊等待進場，也有駕駛人在周邊道路繞行找車位，加上本地人車流，傍晚起塞車情沿越來越嚴重，部分路段連機車都沒地方「鑽」。

交通處分析228連假幾處停車場數據，滿場時間依序是博愛、信二、東岸、信義國小、成功和六合停車場。至於共480個停車位的西3停車場，因距離東岸廣場約1公里，步行時間15~20分鐘，加上「知名度」較低，當天並未停滿。

交通處規畫在連假期間試辦「好停車」專案，在中山高北上大業隧道出口設置指引牌面，引導車內靠右行駛西岸高架橋前往西3停車場。

交通處長王圳宏說，外地遊客對西3停車場較陌生，未來除了加強宣導使用，連假期間設牌面指引高速公路車流，也考慮施放空飄氣球「定位」，並在西岸高架橋往西3停車場，一路以明顯標示物引導駕駛人，不用擔心走錯路。