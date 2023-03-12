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宜蘭平地最佳賞櫻勝地 羅莊櫻花步道墨染櫻粉嫩大爆發

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅莊櫻花步道的香櫻也綻放盛開。圖／沈姓讀者提供
羅莊櫻花步道的香櫻也綻放盛開。圖／沈姓讀者提供

宜蘭縣位於市區且長約2公里的賞櫻勝地「羅莊櫻花步道」，最近進入墨染櫻花盛開期，朵朵花瓣從白色像墨染似的暈開變粉紅，整個大爆美，另外也有偏紅色的香櫻花，吸引攝影家爭拍美景，也成為遊客假日賞櫻好去處，花期到3月底。

羅莊櫻花步道位於羅莊大排兩側，來回長約2公里，栽種1200株。平地櫻花很不好種，近年來有賴志工悉心呵護照顧及補植，使得這處位於市區的平地櫻花，每年維持吉野櫻、八重櫻、墨染櫻、香櫻等接力綻放，3月底以最受歡迎的墨染櫻為櫻花季劃下完美句點。

羅東鎮公所表示，墨染櫻初開時白色，過幾天慢慢變為粉色，像被墨水渲染一樣，故稱為墨染櫻，3月中旬是盛開期，賞櫻花不必大老遠跑去武陵農場或福壽山人擠人，就近在「羅莊櫻花步道」就可以悠閒欣賞，而且步道畫有動植物圖騰，一旁還有石椅子可以稍作休息，老少親子咸宜的好去處。

鎮長吳秋齡感謝羅莊櫻花守護志工隊不斷補植新苗，辛勤照料，讓大家就近即可欣賞美麗櫻花，特別提醒由於輛停放不易，民眾最好步行前往賞花、騎腳踏車或搭乘免費社區觀光巴士（紅線R11溫哥華站）前往，節能減碳，不影響當地居民出入，外地遊客可選擇入住周邊民宿，鬧區取靜，親近大自然。

3月的每周五六日，鎮公所安排文化廊道導覽解說志工解說服務，上午9點及10點半，下午1點半及3點，上下午各兩梯次，每梯次5至20人，晴天在羅莊櫻花步道三路橋口集合，雨天在羅莊二街190號騎樓下集和，現場向穿著藍色背心的駐點志工報名，聆聽解說。

白裡透粉的墨染櫻，非常好看。圖／肯吉提供
白裡透粉的墨染櫻，非常好看。圖／肯吉提供
羅莊櫻花步道是位於市區，鬧中取靜的平地賞櫻勝境。圖／肯吉提供
羅莊櫻花步道是位於市區，鬧中取靜的平地賞櫻勝境。圖／肯吉提供
羅莊櫻花步道的墨染櫻盛開爆美，欣賞要快，花季只到這個月底。圖／沈姓讀者提供
羅莊櫻花步道的墨染櫻盛開爆美，欣賞要快，花季只到這個月底。圖／沈姓讀者提供
白裡透粉的墨染櫻，非常好看。圖／肯吉提供
白裡透粉的墨染櫻，非常好看。圖／肯吉提供

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