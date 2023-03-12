卜蜂2.0？ 花蓮吉安居民反對海濱段設養雞屠宰場

花蓮縣吉安鄉仁安村擁有漂亮的海濱段，成為觀光自行車道，卻有業者在附近設置養雞屠宰場，村民擔憂該場位在低窪地區又無排水溝，會有大量汙水影響環境，成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，要求縣府輔導業者撤離。縣府表示，業者均符合法規申請設場，希望場方能多與居民溝通。

花蓮鳳林鎮2020年抗議卜蜂集團在鎮上設置大型養雞場，縣府因此制定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，不過在吉安鄉有業者預計在仁安村近海濱段，建置屠宰場與養雞場，於2018年至2020年提出申請獲縣府核可後，現在正在建設中。

仁安村民擔心未來居住環境恐受汙染，引起反彈聲浪，昨晚約150位居民於仁安村活動中心，成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，縣議員黃馨、笛布斯‧顗賚、吉安鄉長游淑貞等人到場了解情形。

自救會召集人林薛華表示，養雞屠宰場要用的水量很大，但仁安村沒有排水溝，業者可能將汙水直接排入大地，恐會汙染居民環境；特別是海濱段風景很美，許多遊客觀光時，卻聞到養雞場的惡臭，導致花蓮的觀光被扣分。因此要成立自救會，希望縣府輔導業者遷到適合的地方，還給花蓮乾淨的土地。

仁安村長廖建緯指出，自己去現場看過，土地面積有1500多坪，雖然沒有全蓋房舍，卻有設置蓄水池，周邊也沒有排水溝，位置又是在最低窪的地方不利於排水，業者說要用抽水方式，仍懷疑油汙凝結的問題會影響排放。不應讓卜蜂事件翻版再次上演，若訴求沒有看到結果，不排除上街頭抗議。

游淑貞說，業者設屠宰場、養雞場的面積坪數大，可直接由縣府核備申請，未來兩場運作後一定會影響居民生活，全力支持自救會，希望業者、縣府開設地方說明會，傾聽居民的聲音。