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影／歡迎來跟猴子跑步！柚見晚崙西亞東河馬拉松開跑

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑。記者卜敏正／攝影

台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑，近千名跑者除到場挑戰體能，更享受路跑景緻，沿途除經過古意盎然舊東河橋、美麗泰源幽谷，多路段都有台灣獼猴陪跑，跑者稱讚「真的是超棒馬拉松路線」。

第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天由台東縣副縣長王志輝、東河鄉長葉啟伸、縣議員林東滿等人共同鳴槍起跑，賽事分全馬(42K)、半馬(21K)、小馬(9K)、迷你馬組(6K)。除報名的900名好手，還有不少人全家出動，慢跑健走欣賞東河美麗風光。

「歡迎大家來跟猴子跑步！」王志輝表示，去年首屆晚崙西亞路跑他就來參加，路跑路線、周邊環境真的很美，若只是開車快速經過、絕對無法好好欣賞沿途風光，透過路跑不僅健康運動，也能享受東河最美風景。

葉啟伸說，東河鄉晚崙西亞盛產，參賽得獎跑者、鄉公所將大方送晚崙西亞，全鄉7村鄉民也在沿線準備在地農特產及豐盛補給點心，讓跑者邊跑邊品嘗，並感受東河鄉民熱情、風土民情與山林景致。

6公里迷你馬首先衝線跑者高聖修說，路跑沿途風光真的很美、空氣清新，跑起來真的很舒服，尤其清晨跑過紅橋，看到海平面上灑滿金色晨光，真的是很棒且難得體驗。

本次路跑路線伸延東河山林景致，能遠望壯麗海岸山脈、欣賞海洋日出晨光，沿途經過舊東河橋、泰源幽谷，以及讓許多跑者驚豔的小馬音樂時光隧道。在登仙橋周邊，還有猴群化身為啦啦隊為跑者加油，是路跑過程一大特色。

台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑。記者卜敏正／攝影
6公里迷你馬跑者高聖修（左三），和同學們共同衝線。記者卜敏正／攝影
6公里迷你馬跑者高聖修（左三），和同學們共同衝線。記者卜敏正／攝影
晚崙西亞路跑過程，隨時可見台灣獼猴在路邊或橋上攀爬。記者卜敏正／攝影
晚崙西亞路跑過程，隨時可見台灣獼猴在路邊或橋上攀爬。記者卜敏正／攝影
跑者清晨跑過紅橋，看到海平面上灑滿金色晨光，直言是很棒且難得體驗。記者卜敏正／攝影
跑者清晨跑過紅橋，看到海平面上灑滿金色晨光，直言是很棒且難得體驗。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑。記者卜敏正／攝影
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跑者清晨跑過紅橋，看到海平面上灑滿金色晨光，直言是很棒且難得體驗。記者卜敏正／攝影
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