影／歡迎來跟猴子跑步！柚見晚崙西亞東河馬拉松開跑

台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨6點嗚槍起跑，近千名跑者除到場挑戰體能，更享受路跑景緻，沿途除經過古意盎然舊東河橋、美麗泰源幽谷，多路段都有台灣獼猴陪跑，跑者稱讚「真的是超棒馬拉松路線」。

第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天由台東縣副縣長王志輝、東河鄉長葉啟伸、縣議員林東滿等人共同鳴槍起跑，賽事分全馬(42K)、半馬(21K)、小馬(9K)、迷你馬組(6K)。除報名的900名好手，還有不少人全家出動，慢跑健走欣賞東河美麗風光。

「歡迎大家來跟猴子跑步！」王志輝表示，去年首屆晚崙西亞路跑他就來參加，路跑路線、周邊環境真的很美，若只是開車快速經過、絕對無法好好欣賞沿途風光，透過路跑不僅健康運動，也能享受東河最美風景。

葉啟伸說，東河鄉晚崙西亞盛產，參賽得獎跑者、鄉公所將大方送晚崙西亞，全鄉7村鄉民也在沿線準備在地農特產及豐盛補給點心，讓跑者邊跑邊品嘗，並感受東河鄉民熱情、風土民情與山林景致。

6公里迷你馬首先衝線跑者高聖修說，路跑沿途風光真的很美、空氣清新，跑起來真的很舒服，尤其清晨跑過紅橋，看到海平面上灑滿金色晨光，真的是很棒且難得體驗。