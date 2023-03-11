謝國樑為基隆市棒球代表隊、中正國中民俗體育班打氣

基隆市長謝國樑今天上午先前往市立棒球場，關心基隆市棒球代表隊的集訓致贈加菜金，期許大家在原住民運動會等賽事為基隆爭光；接著出席中正國中民俗體育班成果發表會，讚許小選手好表現。

基隆市棒球代表隊的球員都是由原住民組成，3月底將參加在台北舉行的原住民運動會，5月則是全民運動會，今天起展開密集訓練，謝國樑上午在民政處長張淵翔、教育處長劉美蘭等人陪同下，前往棒球場為大家加油打氣。

謝國樑說，他與總教練林克謙來就是很要好的朋友，感謝林教練長期為基隆的棒球園地耕耘，他經常與棒球界的朋友討論，希望在基隆除了成人棒球之外，也能夠培養明星少棒隊，接下來他會與教育處及議員陳明建好好籌備組隊，期盼早日促成這樁美事。

中正國中民俗體育班多年來積極發展扯鈴、陀螺和跳繩等民俗技藝，屢屢在全國體育表演會獲獎，今天成果發表會中，在多條繩索的飛舞下，只見學生們游刃有餘地穿梭其中，精采表現獲得滿堂彩。