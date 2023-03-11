花蓮最大文資整修案「將軍府」將完工 委外招商年租300萬

花蓮市美崙溪畔有一批日據時期興建的軍舍，俗稱「將軍府」，極具歷史價值，可惜歷經80多年風霜，多數頹毀，縣府向中央爭取經費，加上自籌款，斥資2.5億元修復，預計8月完成，縣府文化局規畫以每年300萬元租金委外經營，現正辦理招商，月底開標。

「將軍府」位於花蓮市中正橋旁、花蓮憲兵隊對面，建於1930年代，是一處木造宿舍聚落，有獨棟式也有雙併建物，以磚瓦、木造、石灰建造而成，當時提供花蓮港分屯大隊軍官居住。

其中最豪華的獨棟建物為大隊長官邸，曾有日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐居住，因當時居住在附近的居民不知他的身分，只知道有一位官階很高的大將軍住在這，所以就稱這個聚落為「將軍府」，大隊長官邸於2005年被登錄為縣定古蹟。

這批日式宿舍群極具文化資產價值，也是花蓮重要文史地標，可惜年久失修。花蓮縣文化局向文化部爭取前瞻計畫經費，部分自籌，斥資2.5億元，從2020年8月起展開修復工程。

團隊調查1930年代歷史建物構造及材質後，陸續從地板開始，由下往上逐步拆解柱、梁、屋架、屋瓦、天花板、門窗再進行修繕，共修復大隊長官邸及另外7棟歷史建物，以及廁所等附屬設施，完善周邊景觀，預計8月完成。

文化局昨表示，這是花蓮歷來規模最大的文化資產整修案，為讓聚落群活化，再現歷史風華，正辦理公開委託經營管理，徵求合作夥伴進駐，要求營運廠商應維持歷史建築風貌，每年要辦理至少3場次古蹟教育推廣、在地文史體驗或相關展覽活動。