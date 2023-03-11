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「媽祖貼」有天然香氛 達人讓精油貼紙防蚊醒腦舒眠有文化
台東縣政府與台東林管處今天在台東森林公園，辦理區域植樹及森活市集，市集中有名貼紙達人柯慶興，透過林試所技轉，將植物精油融入貼紙中，並依消費者需求研發各類精油貼，除防蚊、醒腦、舒眠，還有麻將、媽祖文化貼紙，吸引不少遊客聞香而來。
台東森林公園今天有植樹及森活市集，台東林管處並發放3千株樹苗，吸引上千民眾攜家帶眷到場，享受歡樂音樂、溫暖陽光，副縣長王志輝、台東林管處長吳昌祐、立委劉櫂豪、台東市長陳銘風等人都到場植樹，參訪各特色攤位。
柯慶興表示，原從事生活用品販售，發現販售的精油貼，很多都只是化學香味劑，防蚊沒什麼效果，8年前決定創業後，獲林試所技轉、取得最天然精油，並研究不織布，歷時1年確認精油附著不織布方法、精油能夠附著比例。
「從沒想過專賣貼紙！」柯慶興指出，小的時候當然會貼貼紙，但從沒想到長大後會專門製作貼紙、賣精油貼紙，不通的精油有不同的效益，除了防蚊、驅蟲，疫情期間也設計了口罩貼，消費者貼在口罩內側，就可感受淡淡精油香氛。
他說，多次到外國參展，各國對於台灣植物精油貼都相當歡迎。另除研發各式植物精油貼，他也因應消費者需要、節慶，開發各種貼紙圖像，例如3月可愛媽祖貼紙就賣得相當好，過年期間麻將、生肖貼也受歡迎。
台東林管處表示，今年植樹月活動以「森活圈」為主題，市集強調手作、香氛、飲食、公益和閱讀，並倡導國土生態綠網及防治外來入侵種，提升大眾保育意識，促進永續發展。
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