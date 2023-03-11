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聖文森在台學生齊聚花蓮 舉辦英雄日紀念活動

中央社／ 花蓮縣11日電

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）今天帶領約80名在台學生齊聚花蓮縣府舉辦「英雄日」活動，為紀念為自由、正義犧牲的民族英雄。

柏安卓致詞表示，每年3月14日是聖文森及格瑞那丁的國家英雄日，為紀念Garifuna原住民酋長H.E.Joseph Chatoyer及為自由和正義而犧牲的人們，在被殖民時期反抗當時的英國政府，不幸於1795年3月14日壯烈犧牲，便以他的忌日作為英雄日。

柏安卓指出，花蓮有著獨特的人文景觀和原住民文化，已是第二次選在花蓮舉辦英雄日紀念活動，集結分散在不同縣市的學生們齊聚，緬懷這些英勇的靈魂，文化傳承，也相信未來聖文森與台灣之文化及觀光交流會持續深化。

英雄日活動有室內靜態簡報介紹英雄日由來，中午後活動移到府前石雕廣場公園舉行動態的互動遊戲，傳承聖文森及格瑞那丁歷史文化。

因縣長徐榛蔚帶領團隊至韓國參訪，由行政暨研考處副處長葉俊麟代表縣府到場，葉俊麟代表致贈花蓮在地名產，感謝聖文森及格瑞那丁駐台大使館再次選擇花蓮舉辦活動，促進友好交流。

花蓮 原住民

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