備戰汛期 花蓮市公所清溝清出水泥塊

汛期將屆，花蓮市公所展開清溝作業，清除排水溝內汙泥、垃圾等，同步噴藥消毒，清潔隊員作業時，竟還清出水塊的水泥塊。公所表示，預計在5月中旬完成，提醒民眾勿在排水溝上放置盃栽，造原工作不便。

近年極端氣候，遇到短時強降雨，就容易淹水。為了備戰汛期，花蓮市公所清潔隊這個月開始執行清溝任務，以清溝車搭配高壓水管、高壓噴頭及高壓清洗機等器具，先清掉水溝裡的汙泥、樹葉、樹枝、石塊、垃圾、塑膠袋，再用高壓沖洗機將溝壁累積的泥土沖洗掉，恢復水溝通暢，同時也執行排水溝的噴藥消毒，避免蚊蟲孳生。

清潔隊長吳慶展說，清溝時經常發現水溝內堆積大量菸蒂、落葉，或是各式各樣垃圾，小吃店前水溝容易有油垢結塊，或殘留菜渣、飯粒等，都影響排水。

市公所籲請抽菸的民眾不要把菸蒂或是菸盒丟在排水溝內，民眾清掃住家周圍環境時，不要把垃圾或落葉掃進排水溝，小吃飯家也要做好油水分離，以免造成孳生蚊蠅，散發惡臭，影響環境與衛生。

市長魏嘉彥說，花蓮市共44里，人口是全縣最多，商業區、傳統市場、攤販區因為汙水排放量高，容易造成環境汙染、排水溝阻塞，也可能誘發傳染病。市公所每年3月進行全市清溝、消毒工作，預計5月19日完成清溝，消毒作業則到5月24日，為防汛做好準備