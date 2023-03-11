宜蘭「藝起FUN蘭陽」 從原住民舞到歐洲舞蹈盡收眼底
宜蘭縣政府舉辦「一起FUN蘭陽」活動，今年主題是「舞蹈擴散 舞動蘭陽」，3月到4月在礁溪德陽園區、羅東文化工場、宜蘭演藝廳，呈現包含原住民舞、民俗舞、森巴舞、現代舞甚至街舞等多元舞蹈藝術，另外在德陽園區展出歐洲各國家的民俗舞蹈。
縣長林姿妙說，宜蘭是文化藝術城市，用藝術文化奠定根基，才能達成全國幸福指數前3的成績，未來也會繼續規畫各種藝文活動，如3月31日在武荖坑盛大舉辦的綠色博覽會，邀請大家共襄盛舉。
「藝起FUN蘭陽」今天上午11時在礁溪跑馬古道公園對面的德陽園區開幕，瑪嘎巴嗨文化藝術團與蘭陽舞蹈團帶來台灣原住民舞蹈「山海歌頌」與宜蘭民俗舞蹈「人間仙境」，引起現場滿堂喝采。
園區中還展出波蘭、捷克、烏克蘭等7個曾到訪國際童玩節的國家的舞蹈特色與紀念品，如歐洲廣受歡迎的「五月柱舞」Maypole dance，從日耳曼地區流行到全歐洲，最初圍著樹木跳舞，後發展成裝飾彩帶的立柱，民眾跳舞慶祝春夏和歡聚一堂的時刻。民眾除合影留念，也可到室內展館互動舞蹈區看影片學跳舞，透過螢幕修正自己的姿勢。
「藝起FUN蘭陽」延續去年「藝起FUN礁溪」活動，今年將場域擴大到羅東與宜蘭市，時間從今天到4月30日。礁溪每周六與4月1日到4日兒童節連假下午，由不同團隊帶來宜蘭民俗舞、當代舞與森巴舞等表演；羅東文化工場4月每周日推出原住民舞蹈；宜蘭演藝廳4月22日辦理4場工作坊，讓民眾透過課程體驗舞蹈之美。
文化局期望透過FUN蘭陽活動，打造縣內外各表演團體的展演空間與平台，更重要的是豐富縣民的假日生活；活動結束後，秋季還會推出「戲曲連連 傳承創新」的傳統戲曲表演活動，敬請期待。
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