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基隆安和一街商圈人行道老舊不友善婦摔傷 市府擬整體改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供

基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道老舊，部分破損嚴重，水泥碎塊成為行人通行「陷阱」，路面也有坑洞，一不小心踢到就受傷，一名婦人摔到頭破血流。議員吳驊珈要求全面改善。市府說，已爭取營建署麥金生活商圈整體改善工程整修。

安和一街居民指出，人行道破損的地方很多，今年春節期間，有一名婦人外出，在人行道破損處摔倒，救護車將她送醫，摔倒的轉彎處已有修補過，但附近商圈一帶人行道都很老舊，都只是暫時性修補，平常人潮就不少，居民都擔心走得不安全，對行人很不友善。

「人行道已設置30、40年，太老舊了」，當時摔傷的婦人已康復，重回現場看到人行道仍心有餘悸，她說，路緣水泥塊已經脫落嚴重，破裂成很多石塊，主要是車子會開上去，輾壓過後越來越嚴重。

七賢里長鍾尚倫表示，安樂區安樂路二段118號至安和一街4巷的防火巷，道路及人行道破損嚴重，經常有民眾在人行道不慎踢到破碎石塊或跌倒，希望能徹底改善。

吳驊珈日前會同立委蔡適應服務處、台電基隆區營業處、基隆市政府工務處和安樂區公所等單位會勘。除台電、台水公司近期施工後會完成柏油路面刨鋪外，市政府工務處會先臨時補強嚴重破損路面，並規畫辦理安樂路二段、安和一街2巷、4巷人行道改善工程，以提供市民安全友善的行人環境。

市府工務處指出，今年將爭取營建署經費，改善麥金商圈人行道工程，現有人行道將一併納入規畫，通過後即可進行。

基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
基隆市安樂區安樂路二段、安和一街2巷、4巷一帶，人行道破損嚴重如行人陷阱。圖／議員吳驊珈提供
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人行道 基隆 台電

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