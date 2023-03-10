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助輪椅族放渡板小心開車平穩 謝國樑表揚5善心公車駕駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
助輪椅族放渡板小心開車平穩，謝國樑表揚5善心公車駕駛。記者游明煌／攝影
助輪椅族放渡板小心開車平穩，謝國樑表揚5善心公車駕駛。記者游明煌／攝影

基隆市陳伯銓等5名市公車司機，近日在開車時遇到輪椅族或者身障者都很細心，小心翼翼的協助放渡板，並把公車開靠近人行道，方便上下車。市長謝國樑今天表揚並致贈紅包，感謝提供有愛的服務。

謝國樑今天下午由公車處長陳新埤陪同，接見市公車司機陳伯銓、曾胤傑、吳成鋒、許在國、張再成等5名駕駛，這位駕5名駛都是因為熱心服務輪椅族，態度熱忱獲得市民肯用，謝國樑當面獎勵，並聆聽駕駛服務心得與建議。

謝國樑說，感謝大家有著愛與耐心，溫暖地服務輪椅乘客，駕駛們受到輪椅族朋友公開的感謝與讚許，激勵了市府與公車處，大家共同努力提供更周到的服務，希望在這溫暖有愛的城市中，照顧到大家的需求。

有司機反映，基隆因為山坡地多，很多地方都有斜坡，以深澳坑的住安城堡社區為例，站牌處路段斜傾，又剛好是路口，要放渡板搭載輪椅族會有危險性，建議是到下一站搭車，還是要以安全為最大考量。

謝國樑提到，對於部分公車站位，設置在斜坡段，會有安全考量，但並不是要拒載，如何讓輪椅族更順利、安全上下車，會請公車處詳加考量改善。

陳新埤表示，陳伯銓行駛203路線，民眾反映說，他在輪椅族上車放渡板時十分小心，很貼心地注意上車安全，行車也特別平穩，在忠一、孝一路口下車時，還特別詢問要靠路面還是人行道，讓身障者下車方便，處處為身障者著想，很熱心。

輪椅 身障者

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