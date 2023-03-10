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花蓮議長控安心上工有立委保障名額 傅崐萁服務處澄清

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻指控立委傅崐萁服務處將縣府資源占為己用，連安心上工計畫都有「立委保障名額」。記者王燕華／攝影
花蓮縣議長張峻指控立委傅崐萁服務處將縣府資源占為己用，連安心上工計畫都有「立委保障名額」。記者王燕華／攝影

花蓮縣議長張峻昨指控，立委傅崐萁服務處找各局處辦基層會勘，占據花蓮政縣府資源，還有安心即時上工計畫也弄出「立委保障名額」，控傅「把縣政府升格為行政院」。縣府澄清，僅是行政配合統籌單位，程序皆依規定辦理。傅服務處反批，不了解中央地方權責，無端抹黑中傷攻擊，不值回應。

張峻表示，區域立委向行政院爭取經費和邀集中央部會協助處理地方需求天經地義，花蓮區域立委卻下令服務處主任，直接找縣府各局處科長、技士，辦理各項基層會勘，把原本就經費短缺的縣府資源為己所用，批評傅身為花蓮唯一一席區域立委，未善盡職責，反而擠壓到議員和民代的日常服務工作。

張峻還說，民眾向議會陳情，傅服務處連安心上工計畫都弄出保障名額，嚴重侵害和擠壓弱勢族群的求職公平審核權，傅的服務處大肆向特定村里長索要若干名安心上工求職資料，並保證可以錄用，等於是「立委保障名額」。

他指出，基層鄉親認為安心上工計畫立意良善，花蓮縣府卻球員兼裁判，幫立委收買人心，施惠特定對象轉換成選票。

縣府澄清，計畫實際執行單位為勞動部各地區就業服務機構，由符合條件的民眾向公立就業服務機構申請登記，再推介到用人單位，如縣府、鄉鎮公所及學校等，由用人單位執行，並代發工作及防疫津貼，經費由中央補貼，縣府只是行政配合統籌單位，統整轄下機關單位提出用人需求，並提報勞動部核定，所有程序皆依規定辦理。

傅崐萁立委服務處處長陳文卿表示，「安心即時上工 」是中央預算、中央政策、中央核定，立委爭取名額，依法監督，合理合情合法，且既能創造弱勢就業機會，又可協助村里長維護環境、整理市容，是美事一椿。

他反批，對於看不懂預算書、不了解中央地方權責，還涉貪的不肖民代，無端抹黑中傷攻擊，不值得回應。

立委傅崐萁（右）日前與花蓮縣長徐榛蔚（右3）、台東縣長饒慶鈴（左２）、彰化縣長王惠美（左3）、雲林縣長張麗善（中）及嘉義市長黃敏惠（右2）4位國民黨籍女性縣長，共同行銷5縣市農產品。圖／花蓮縣政府提供
立委傅崐萁（右）日前與花蓮縣長徐榛蔚（右3）、台東縣長饒慶鈴（左２）、彰化縣長王惠美（左3）、雲林縣長張麗善（中）及嘉義市長黃敏惠（右2）4位國民黨籍女性縣長，共同行銷5縣市農產品。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 張峻 傅崐萁

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