台東國有土地問題 劉櫂豪要求行政院因地制宜

政府停止公地放領，造成台東許多土地沒有好好清理，立法委員劉櫂豪要求行政院重視區域均衡，因地制宜，解決台東國有土地問題。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿表示，劉櫂豪今天於立法院質詢行政院長陳建仁，針對台東地區長期以來公有土地因歷史原因造成的各種土地爭議問題，影響政府照顧農民之美意，尤其公有土地管理除內政部及財政部外，也涉及各部會，要求陳建仁應指示政務委員的協調辦理，並且邀集地方政府釐清各種問題樣態。

劉櫂豪說，台東地區公有土地占全縣土地面積近9成，而公有土地的管理機關包含財政部國有財產署、退輔會、原民會、農委會林務局以及國營事業台糖公司等，不同管理機關涉及不同管理法令，而台東因過去移民墾殖歷史，許多世居的農民根本沒有充足的資訊去依照過去政府的規定，辦理公地放領。

目前政府辦理過3次的放領政策都已停止，造成台東許多土地因歷史遺留沒有好好的釐清及清理，也使得農民無論是在土地使用無法申請政府政策的相關補助等，也常常會收到土地管理關的裁處。

他要求陳建仁，關於政府土地政策，雖有全國一致性，但也應針對區域的不同，採用因地制宜的措施，來輔導解決，而台東土地因涉及各部會管理，也應由政務委員來統籌，徵詢地方政府對各種土地問題樣態的意見，跨部會研議解決方案。

其次，台東地區公有土地問題，也因為管理人力的不足，以目前國有財產署承辦的公有土地申租、續租案件為例，1件續租案的申請，可能需要1年時間才有下文，因此要求財政部加強人力支援，許多農民因為土地取得問題，無法申請政府相關補助

新聞稿表示，陳建仁回覆說，目前已有督促內政部及財政部研議公有土地管理的問題及政策方向，並允諾會特別指示政務委員來專責處理。

農委會陳吉仲主委也特別說明，今年度的釋迦保險有3成多民眾因為土地問題無法投保，農委會已經研議規劃再下一期的釋迦保險，針對有實際耕作但無法取得土地使用證明的農民，同意其納保，以保障有實際耕作的農民。