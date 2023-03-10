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基隆仁愛橋4月10日起封橋300天改建 市區交通黑暗期將改道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。記者游明煌／攝影

基隆市中心仁五、忠四路口，有40多年歷史的仁愛橋，因有安全虞慮將拆除重建，忠四路4月10日起封閉10個月300天，因忠四路將被阻斷而無法直行進入南榮路，影響平時從市區進入台五線交通，市區交通恐陷近1年的黑暗期，警方今天公布改道路線及疏導措施。

忠四路封閉對交通動線影響甚大，仁愛橋位處市區交通節點，4月10日起，封閉10個月至明年2月10日前完工，工程施工區域為市區交通要道，為避免造成交通衝擊，在施工前1個月加強宣導，呼籲市民朋友配合施工期間各項改道措施與交通指揮。

市府發言人余治明表示，仁愛橋為三跨之梁式橋使用已超過40年，經市府委外進行老舊橋樑的評估，被列為應立即改建的橋梁，因長期承受負重關係，主梁明顯損壞，出現鋼筋鏽蝕與混凝土剝落，考量安全需進行改建。

工務處長陳耀川表示，在仁愛橋重建期間，忠四路將被阻斷而無法直行進入南榮路，影響平時從市區進入台五線的交通運輸，因此改道層面相當複雜，建議使用私人運具駕駛，提早改道至愛一路或成功一路，避免塞在市中心。

施工期間有270天是橋樑、30天是管線，共需300天，安樂區與中山區的民眾需要改走替代路線，安樂區須改走安樂路、成功一路再接仁五路；中山區若是從西定路方向來的，須改走安一路、孝四路、孝三路、忠二路、愛一路再接仁五路。若是從中山一路方向來的，須改走忠一路、愛一路再接仁五路。

在公共運輸方面，忠四路站因為在工區內必須取消，另部分公車路線也會調整行駛路線。公車處營運室主任林文斌指出，針對受影響的市公車路線，研擬改道動線及替代站位，在3月15日起，在市區受影響的站牌與候車亭，張貼告示提醒民眾附近可替代的站位，也會在公車上張貼告示。

基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛橋4月10日封橋300天改建，市區交通黑暗期將改道。圖／基隆市政府提供

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