影／全台首座「倉鼠滾輪」在台東 兒運公園拚暑假完工

台東縣長饒慶鈴、縣府建設處，今與台灣還我特色公園行動聯盟，視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況，並宣布台東未來3年將再增加13座兒童遊戲場；特公盟也肯定台東縣府用心，並表示這裡將有全台首座「倉鼠滾輪」遊具，屆時小朋友一定「玩瘋了！」

饒慶鈴今下午由建設處長蔡勝雄陪同，偕同特公盟秘書長潘汝璧、副理事長李玉華，視察台東縣立兒童運動公園施工進度，現場宣布加碼800餘萬元工程經費，更新既有兒童遊戲區，讓縣立體育場將有2處兒童遊戲場。

饒慶鈴指出，去年臺灣新生兒人數創歷史新低，各縣市新生兒人數皆呈現負成長，唯獨台東縣正成長，此次將再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，力拚今年暑假先開放一區供民眾使用，將有包括體建轉輪(倉鼠滾輪)、水沙世界等13項主題遊戲。

特公盟秘書長潘汝璧肯定饒慶鈴積極為兒童打造運動公園，透過孩童遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園；同時，她也很高興台東將有全台首座體建轉輪（倉鼠滾輪）設施，相信完工後孩子會爭相玩耍，真為台東孩子感到驕傲。