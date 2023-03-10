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影／全台首座「倉鼠滾輪」在台東 兒運公園拚暑假完工

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴(中)，今由建設處長蔡勝雄(左二)、特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧(右二)、副理事長李玉華(右一)，視察台東兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴(中)，今由建設處長蔡勝雄(左二)、特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧(右二)、副理事長李玉華(右一)，視察台東兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影

台東縣長饒慶鈴、縣府建設處，今與台灣還我特色公園行動聯盟，視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況，並宣布台東未來3年將再增加13座兒童遊戲場；特公盟也肯定台東縣府用心，並表示這裡將有全台首座「倉鼠滾輪」遊具，屆時小朋友一定「玩瘋了！」

饒慶鈴今下午由建設處長蔡勝雄陪同，偕同特公盟秘書長潘汝璧、副理事長李玉華，視察台東縣立兒童運動公園施工進度，現場宣布加碼800餘萬元工程經費，更新既有兒童遊戲區，讓縣立體育場將有2處兒童遊戲場。

饒慶鈴指出，去年臺灣新生兒人數創歷史新低，各縣市新生兒人數皆呈現負成長，唯獨台東縣正成長，此次將再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，力拚今年暑假先開放一區供民眾使用，將有包括體建轉輪(倉鼠滾輪)、水沙世界等13項主題遊戲。

特公盟秘書長潘汝璧肯定饒慶鈴積極為兒童打造運動公園，透過孩童遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園；同時，她也很高興台東將有全台首座體建轉輪（倉鼠滾輪）設施，相信完工後孩子會爭相玩耍，真為台東孩子感到驕傲。

縣府建設處指出，為落實推動兒童公園遊戲場，今日上午除先會同特公盟至池上鄉及卑南鄉場勘，未來也將協助其他鄉鎮公所諮詢及場勘等工作，台東未來3年將再增加13座兒童遊戲場。

台東縣長饒慶鈴(左一)，今天視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴(左一)，今天視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影
台東兒童運動公園中將有倉鼠滾輪遊具。圖／特公盟提供
台東兒童運動公園中將有倉鼠滾輪遊具。圖／特公盟提供
台東縣長饒慶鈴，今與台灣還我特色公園行動聯盟，視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴，今與台灣還我特色公園行動聯盟，視察台東首座旗艦兒童特色公園施工現況。記者卜敏正／攝影

饒慶鈴 倉鼠

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