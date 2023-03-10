基捷經費暴增引侯友宜籲中央體諒基隆財政 謝國樑：仗義直言

針對基隆捷運基隆市分攤額暴增3倍，基隆市長謝國樑日前說要地方吞下53.85億「門都沒有」，爭議不斷。新北市長侯友宜今天說，要體諒謝國樑在財政的困難度，中央能不能給予更多的寬容。謝國樑說，感謝侯市長仗義直言，對於基隆的財政困難了解並且支持。

針對交通部長王國材昨天說，將請次長下周和基隆溝通。謝國樑今天表示，期待下周和交通部次長，大家一起來討論未來基隆捷運建置方針與預算需求，感謝侯市長仗義直言，對於基隆的財政困難了解並且支持。

謝國樑說，基隆是少數有在建置捷運的非直轄市縣市，他會盡最大的努力和誠意，好好在下周和交通部商量，找出一套基隆負擔得起的財政負擔方式，希望中央在總金額上多做一些考量，並且在期限上拉長，可以分期好好來負擔這基隆這段的捷運。

侯友宜今天對基隆捷運爭議說，相信汐東線核定一定會照期程全力以赴，基隆捷運本來就是在後面，那基隆的捷運現在中央跟雙北也跟基隆不斷在做溝通，尤其在經費分擔上，也許大家有不一樣的意見，相信中央一定會聽進地方的聲音，彼此之間能夠互相體諒。

他說，尤其地方政府各個狀況不太一樣，那地方政府所負擔的比例，也要體諒謝國樑在財政的困難度上，能不能在中央給予更多的寬容，大家齊心齊力希望集結，趕快核定，趕快來興建。