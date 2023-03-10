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自閉兒靠桌球打出一片天 目標2027特殊奧運會

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林洧漳（右）練習桌球，改善注意力不集中和手眼不協調的問題，希望代表國家參加2027特殊奧運。圖／宜萱婦幼關懷協會提供
林洧漳（右）練習桌球，改善注意力不集中和手眼不協調的問題，希望代表國家參加2027特殊奧運。圖／宜萱婦幼關懷協會提供

宜蘭特殊教育學校高三學生林洧漳是重度身心多重障礙者，靠著練習桌球，改善專注力不集中和手眼無法協調的問題，並精益求精，希望2027年代表國家參加特殊奧運。林洧漳逆境中向上的精神受到肯定，代表宜蘭參加今年全國總統教育獎評選，今天和宜萱婦幼關懷協會陪長者打桌球，體現克服障礙的精神。

林洧漳出生時身體健康，1歲時感染腸病毒，治療過程中不幸罹患「創傷後自閉症」；2歲遭遇熱痙攣，聽力受損，長大後聽力雖恢復，卻無法正常說話，智力也停留在2歲，同時還有癲癇、川崎氏症等病，專注力不集中、手眼不協調，學習之路異常艱辛。

小學3年級時，林洧漳的父母與學校、社會處等評估討論，決定讓他開始練習桌球，透過體育訓練培養專注度與身體能力。林洧漳與公正國小校桌球隊一起練習，剛開始連何時要撿球都不知道，遑論複雜的技術訓練，常常痛哭失聲。

但哭泣過後，林洧漳總能擦乾淚水繼續練習，半夜在家中自行練球，逐漸步上軌道，改善了專注力與學習效果，甚至在口語無法互動的情況下，用桌球交朋友，球技也有所成長，去年參加特殊奧運會桌球項目選拔，1名之差無緣成為國手，他決心2027年捲土再來。

林洧漳不畏逆境的精神受到肯定，代表宜蘭縣參加今年全國總統教育獎評選。今天上午，宜萱協會邀請他到羅東永福宮陪社區長者打球，示範特殊奧運的桌球規則，即使坐在輪椅上也能體會運動之樂，展現不畏艱困的精神。

宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜說，希望透過林洧漳，起到領頭羊的作用，讓有身障孩子的家庭都能勇敢站出來，父母不必以一己之力承擔，社會資源很重要，同時身障孩子在挫折中慢慢進步，也能成為家庭的依靠。

宜蘭特殊教育學校高三學生林洧漳是重度身心多重障礙者，靠著練習桌球走出一片天。圖／宜萱婦幼關懷協會提供
宜蘭特殊教育學校高三學生林洧漳是重度身心多重障礙者，靠著練習桌球走出一片天。圖／宜萱婦幼關懷協會提供

奧運 宜蘭 父母

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