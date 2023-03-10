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台東取締生禽畜糞有成 2年少8成

中央社／ 台東縣10日電

台東縣政府杜絕農民使用未熟成的生禽畜糞作肥料，這2年成效顯著，取締案件減少80%，去年阻斷約66噸進入農田。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，為杜絕農作使用未熟成的生禽畜糞作為肥料，所衍生惡臭及蒼蠅孳生問題，台東縣政府由環保局、警察局及農業處等單位成立的聯合稽查小組，民國109年取締35件、110年取締12件，111年7件約66噸，2年內減少80%。

環保局表示，未熟成的禽畜糞如要運送至合法堆肥處理場所處理或是當有機肥料，依據廢棄物清理法，需取得產源縣市農業主管機關許可的清運證明文件並隨車攜帶供檢查，違反者可罰款新台幣6萬元至30萬元。

環保局呼籲農民，不要受利誘使用低價卻易破壞地力的生禽畜糞，且使用熟成禽畜糞有機肥料，不僅增進土壤肥力及作物生長，利於土地永續利用，又可避免臭味及蒼蠅孳生的環境問題。

台東 農民 廢棄物

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