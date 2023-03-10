台東漁港發展遊艇碼頭 金樽、蘭嶼都具潛力

台東縣政府獲中央補助，轄區14個漁港作為遊艇碼頭發展計畫，議員直言台東過去已有相關計畫、也應推動遊艇海上觀光，但發展速度實在太慢；縣府表示，此計畫評估漁港停泊中、小型遊艇可行性及觀光資源，蘭嶼、金樽漁港具發展契機。

台東縣政府交觀處表示，台東縣14個漁港，台東市富岡、綠島南寮及蘭嶼開元港以交通運輸為主，其他都以漁業活動為主，近年漁獲量減少、漁船也減少，過去評估大型遊艇不適合，這次將針對中小型艇及海上產業發展、周邊環境、遊艇現況調查、預測分析。

交觀處說明，成功和金樽漁港都具潛力，但金樽漁港目前漁船數最少、空間最多、彈性最大，港區靈活可供運用，另外過去航港局調查，蘭嶼也具潛力，許多國內外人士都喜歡蘭嶼環境及特有文化，但遊艇發展必須考量油料、物資補給等因素，這都是未來研究內容。

縣議員潘貴蘭指出，十多年前台東就已做過這類遊艇評估案，當時台東未如預期發展，遊艇發展也停滯，反觀同時推動的安平漁港遊艇碼頭，目前已有不錯成果，希望台東這次能選出幾個目標、加速發展。

她說，另遊艇碼頭可能影響部分漁船，希望這計畫能調查遊艇行駛和漁船捕魚是否衝突、爭道？讓觀光和漁業能達到雙贏。