聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東漁港發展遊艇碼頭 金樽、蘭嶼都具潛力
台東縣政府獲中央補助，轄區14個漁港作為遊艇碼頭發展計畫，議員直言台東過去已有相關計畫、也應推動遊艇海上觀光，但發展速度實在太慢；縣府表示，此計畫評估漁港停泊中、小型遊艇可行性及觀光資源，蘭嶼、金樽漁港具發展契機。
台東縣政府交觀處表示，台東縣14個漁港，台東市富岡、綠島南寮及蘭嶼開元港以交通運輸為主，其他都以漁業活動為主，近年漁獲量減少、漁船也減少，過去評估大型遊艇不適合，這次將針對中小型艇及海上產業發展、周邊環境、遊艇現況調查、預測分析。
交觀處說明，成功和金樽漁港都具潛力，但金樽漁港目前漁船數最少、空間最多、彈性最大，港區靈活可供運用，另外過去航港局調查，蘭嶼也具潛力，許多國內外人士都喜歡蘭嶼環境及特有文化，但遊艇發展必須考量油料、物資補給等因素，這都是未來研究內容。
縣議員潘貴蘭指出，十多年前台東就已做過這類遊艇評估案，當時台東未如預期發展，遊艇發展也停滯，反觀同時推動的安平漁港遊艇碼頭，目前已有不錯成果，希望台東這次能選出幾個目標、加速發展。
她說，另遊艇碼頭可能影響部分漁船，希望這計畫能調查遊艇行駛和漁船捕魚是否衝突、爭道？讓觀光和漁業能達到雙贏。
議員黃治維說，陸海空觀光都應是台東發展重點，像郵輪跳島旅遊已是國際熱門海上活動，近年小型遊艇發展蓬勃，台東不少小型漁港都具發展潛力，建議縣府除了調查，也應加速補強像浮動甲板等周邊設施，只要建構完善環境，就可吸引遊艇申請進駐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言