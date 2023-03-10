疫後需求增！基隆市區婦幼停車格再多2個 違停加強取締

基隆市中心義一路、義二路一帶附近小兒科、婦產科林立，婦女停車需求很高，原已有設6個孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位，但常被違停且不敷使用，市府將再增加2個格位，並請警方加強取締。

市議員陳宜今天邀議員張顥瀚、張之豪、立委蔡適應服務處會同交通處會勘婦幼專用停車格設置。

交通處停車管理科長長張以正表示，因為義一路、義二路一帶，附近小兒科、婦產科林立，市府先前在中正路市府後門、義一路82號及46號前、信三路20號前、信四路12號前共已設置6個孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位。

近來因為疫情的關係，婦女看診和打疫苗的需求增加，民眾及民代反映應該再增加專用停車位，張以正說，考量基隆港旅運大樓服務中心設置後有提供停車位，因此信三、信四路可以調整原有一般停車位，改為婦幼專用停車位。

議員陳宜表示，因為現在疫情解封，口罩也沒有強制要戴，小朋友也都脫口罩，容易感染腸病毒等，很多家長帶小朋友來看診，但反映找不到車位，希望再增加，讓孕婦能有地方停車。

議員張之豪說，因為附近婦產科多，使用需求很高，希望專用停車位再增加，讓使用空間更友善。立委蔡適應秘書施裕仁表示，婦幼專用停車位應再標示清楚，避免民眾誤停。

今天會勘時，附近商家反映，機車都沒有地方停，民眾抱怨，有時隨便停反而造成行車危險。並有民眾說，婦幼專用停車位常有一般車違停，警方應多取締，避免「中看不中用」，根本停不到。

議員張顥瀚則建議，因為附近機車停車需求也很高，但找不到機車停車場，市府可以考慮汽機車共用的作法，解決機車族停車需求。