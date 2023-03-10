基隆負擔汐東線「門都沒有」 侯友宜：體諒地方財政困難

基隆市長謝國樑日前主張基隆捷運計畫經費分攤，中央不應採「補助 」地方政府捷運建設方式為之，應就國土發展，回歸依據大眾捷運法，並表示53.85億讓基隆負擔，「那真的可以說是門都沒有，真的是沒辦法。」侯友宜今對此表示，體諒他在財政的困難度上，希望汐東線趕快核定、趕快興建。

針對謝國樑不願負擔汐東線經費，侯友宜說，相信汐東線核定一定會照期程全力以赴，那基隆捷運本來就是在後面，那基隆的捷運現在中央跟雙北也跟基隆不斷在做溝通，尤其在經費分擔上，也許大家有不一樣的意見，相信中央一定會聽進地方的聲音，彼此之間能夠互相體諒。

他說，尤其地方政府各個狀況不太一樣，那地方政府所負擔的比例，也要體諒謝國樑在財政的困難度上，能不能在中央給予更多的寬容，大家齊心齊力希望集結，趕快核定，趕快來興建。