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睽違3年 疫後首艘「諾蒂卡號」載國際旅客靠泊花蓮港

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
因疫情睽違3年，國際郵輪「諾蒂卡號」今天清晨搭載539位歐美旅客來到花蓮港靠泊，並下船一日遊。記者王燕華／攝影
因疫情睽違3年，國際郵輪「諾蒂卡號」今天清晨搭載539位歐美旅客來到花蓮港靠泊，並下船一日遊。記者王燕華／攝影

因疫情睽違3年，噸位3萬噸的國際郵輪「諾蒂卡號」今天搭載500多位歐美旅客來到花蓮港靠泊，檢疫通關後，搭遊覽車或自由行到花蓮各景點一日遊。花蓮港務分公司表示，今年預報抵達花蓮港已有9艘郵輪、1萬8300人次旅客；13日還有「七海水手號」也將首航花蓮。

「諾蒂卡號」來台首站停靠到高雄港，再從高雄開往花蓮，今天清晨6時緩緩抵達花蓮港23號碼頭，為迎接國境解封號首艘國際郵輪，花蓮港務分公司以拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌，也安排原住民舞蹈表演，碼頭上相當熱鬧。

根據港務分公司資料，「諾蒂卡號」長181公尺、寬25.5公尺，這趟是首次停靠花蓮港，載有539名外國旅客，超過8成來自歐美。因為是抵台的第二站，在花蓮港通關更順暢。

花蓮港務分公司港務長陳世鴻表示，「諾蒂卡」號靠泊後，船上旅客陸續下船遊覽，其中約300人是團客，搭乘6輛遊覽車到太魯閣國家公園、七星潭、慶修院、港天宮等景點遊覽，其他則是自由行，都為花蓮帶來觀光效益。

陳世鴻說，今年是花蓮港開放國際商港60周年，這次國際郵輪復航，作為慶祝60周年的起手式。花蓮港兼具觀光遊憩港角色，為帶動地方觀光產業共榮，港務公司將於3月27日參加在美國羅德岱堡舉行的Seatrade國際郵輪論壇，行銷台灣特色，提供碼頭碇泊費全免、旅客服務費7折、航次累計優惠等行銷獎勵措施，吸引更多國際郵輪來台。

今年預報抵達花蓮港的郵輪共9艘，全年預計帶來18300人次的國際旅客；明年國際郵輪現已收到預報7艘，並陸續增加中。

因疫情睽違3年，國際郵輪「諾蒂卡號」今天搭載539位歐美旅客來到花蓮港靠泊，港務公司安排原住民特色舞蹈迎賓。記者王燕華／攝影
因疫情睽違3年，國際郵輪「諾蒂卡號」今天搭載539位歐美旅客來到花蓮港靠泊，港務公司安排原住民特色舞蹈迎賓。記者王燕華／攝影

花蓮 郵輪

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