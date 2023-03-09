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三星鄉圳路架太陽能板惹議 農水署宜管處擬再開說明會

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星月眉圳路上的太陽能板架，當地居民認為三星一年有雨，根本不適合太陽能發電。記者陳敬丰／攝影
三星月眉圳路上的太陽能板架，當地居民認為三星一年有雨，根本不適合太陽能發電。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星楓林一路月眉圳圳路上架起一排太陽能板支架，居民多不樂見，疑惑三星全年有雨，架設太陽能板效益何在，是否對農作物和水圳功能造成影響。農田水利署宜蘭管理處說明，工程是配合政府政策，會再與地方居民協商，已讓廠商暫停施作。

農委會農田水利署宜蘭管理處去年2月發布「月眉圳幹線等太陽光電發電系統計畫招商案」，計畫在月眉圳六支排水（約在楓林一路）、月眉圳幹線下游段（約在月眉圳路）2處架設太陽能板，日前六支排水的部分已開始動工，原本預計在1、2個月內完工。

開工後，當地萬德村居民持反對態度。村長陳長森表示，居民多認為太陽能板影響農作物採光、阻礙交通視線、破壞農田景觀，且三星鄉1年下雨日超過200天，陰雨潮濕容易生長青苔，更降低發電效率，怕綠電設施最後淪為廢物，「（三星鄉）本來就不適合太陽能發電」，希望趁早終止工程。

居民將照片PO網，網友紛紛表示，在多雨的三星架設太陽板「太過天才」、「這裡是嘉南平原嗎」，也顧慮是否會影響水圳防汛功能，更有居民質疑工程開始前未召開地方說明會，不符合政府標案規定。

農水署宜管處回應，光電工程是配合政府政策，去年底召開過2場說明會，但居民參與不踴躍；太陽能板不會影響水圳和農地，圳路上架設太陽能板在南部是常見現象，宜蘭則是第1次，民眾難免有疑慮，會與廠商和居民挨家挨戶溝通，預計再召開說明會釋疑。

據了解，興建完的光電設備1年可發出261萬度電，且依政府規定，台電在宜蘭的購電價較南部多出15%。

網友嘖嘖稱奇，驚嘆在多雨的三星架設太陽板「太過天才」、「這裡是嘉南平原嗎」。記者陳敬丰／翻攝自臉書社團「三星大小事」
網友嘖嘖稱奇，驚嘆在多雨的三星架設太陽板「太過天才」、「這裡是嘉南平原嗎」。記者陳敬丰／翻攝自臉書社團「三星大小事」
農委會農田水利署宜蘭管理處去年2月發布「月眉圳幹線等太陽光電發電系統計畫招商案」，計畫在三星月眉圳六支排水等圳路架設太陽能板。記者陳敬丰／攝影
農委會農田水利署宜蘭管理處去年2月發布「月眉圳幹線等太陽光電發電系統計畫招商案」，計畫在三星月眉圳六支排水等圳路架設太陽能板。記者陳敬丰／攝影
三星楓林一路的圳路上架起一排太陽能板架，居民疑慮影響農田、交通與景觀。記者陳敬丰／攝影
三星楓林一路的圳路上架起一排太陽能板架，居民疑慮影響農田、交通與景觀。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 水利署 電價 太陽能發電 台電

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