蘭陽大橋25億元改建案「卡關」 一旁舊橋歷史建築必須拆

台9線蘭陽大橋曾因颱風溪水暴漲，有過3次封橋紀錄，由於橋梁底部高度不足，公路總局計畫以25億元進行改建，但牽涉到一旁的舊蘭陽鐵公路橋是「歷史建築」必須拆除，但文資委員至今未同意拆。縣文化局今天表示，必須要有足夠拆除的理由。

舊蘭陽大橋於1934年落成通行，由於交通流量日增，拓寬橋梁1971年8月完工，該橋由33支鋼筋混凝土橋墩及鋼樑所支撐的現代化橋樑，洗石子護欄造形簡潔表現出混凝土建築的特點；舊橋寬約9.6公尺，又不敷使用，公路總局在舊橋旁興建一座南下、北上各15公尺新橋，新橋1991年完工通車後，舊橋改為自行車道。

蘭陽大橋曾經三次因為颱風造成溪水暴漲，封橋禁止通行，地方有鑑於通行安全，爭取橋梁改建。根據上周公路總局到宜蘭說明的可行性評估指出，計劃改建橋梁的長度含前後引導約1340公尺，經費25億元，以「懸臂施工預力混凝土箱型梁橋」為優先方案，工期53個月。

公路總局表示，交通部原則同意橋梁改建的可行性評估，第一河川局的河川治理計畫預計今年中公告後，接著展開綜合規劃設計，分年編列工程預算。

爭取此案的立委陳歐珀表示，舊橋與鐵路橋的橋墩共構，舊鐵公路橋目前沒有使用，被縣府公告列為歷史建築，舊橋防洪能力不足，如果遭遇洪水衝擊，可能造成結構毀損或斷橋，公路單位建議拆除，但考量文化記憶，建議可採數位影像保存或局部現況保留，讓改建案順利進行。