快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

泰源幽谷遇颱風豪雨就坍塌 劉櫂豪爭取4.3億設隧道

中央社／ 台東縣9日電

穿越海岸山脈連接花東縱谷和東海岸的台23線東富公路，泰源幽谷附近經常因豪大雨或颱風坍塌落石，立委劉櫂豪爭取新台幣4.3億元設置一處隧道加以改善。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪爭取4.3億元預算辦理台23線危險路段改善及泰源隧道工程5月發包。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，東河鄉泰源地區台23線（東富公路）39公里附近邊坡因地質敏感造成多次崩塌，民國110年9月他向公路總局爭取改善方案，規劃施做泰源隧道，目前公路總局已完成相關設計，正在辦理標案公開閱覽，待完成公告程序後，將儘速於5月初正式上網發包，總工程預算逾4.3億元，預計工期840個日曆天，約2年4個月。

劉櫂豪指出，台23線39.7公里處位於東河鄉泰源幽谷，這地區道路邊坡經常落石造成用路人安全之虞，他多次關切爭取公路總局編列經費改善邊坡，但因這地區地質敏感，110年因連日大雨又造成施工區外邊坡崩塌，為徹底改善用路安全，他於110年9月邀公路總局研商徹底改善方案，因此提出建議此路段以隧道方式辦理。

經當地召開說明會取得共識後，公路總局立即辦理施工設計等規劃，目前相關設計已完成，並辦理標案公開閱覽中，待公開閱覽結束後，規劃於5月初正式上網公告，工期約2年4個月。

劉櫂豪 落石

延伸閱讀

桃客弊案僅吳伯雄92歲堂哥吳運豐不認罪 判2年徒刑

用路人注意 蘇花大清水隧道災修施工將封路2小時

提升三峽行人安全 公路總局1.5億拓寬700公尺道路

東京食品展 饒慶鈴與劉櫂豪攜手推台東農特產

相關新聞

一河局攜手宜縣府、林管處植樹 固碳綠美化清除銀合歡

經濟部水利署第一河川局、宜蘭縣政府及羅東林區管理處今天蘭陽溪員山鄉七賢高灘地辦理「守護原生種~創造美好森活圈」活動，同時...

用路人注意 蘇花大清水隧道災修施工將封路2小時

蘇花路廊台9線159.3公里處大清水明隧道過年前因土石坍落嚴重受損，公路總局正辦理災修工程，因需吊派大型機具進場施工，明...

宜蘭「捐血送蛋」掀暴動了 網笑：賣血換雞蛋

全台雞蛋荒，一蛋難求，宜蘭有政黨訂於後天舉辦捐血活動，送出目前最搶手的雞蛋，每盒30顆牧草蛋、限量100盒；消息一出，未...

蘭嶼獲中央垃圾清運補助 環保局：可清除1500公噸

台東縣蘭嶼鄉觀光人潮衍生垃圾，必須轉運本島處理，去年因外縣市禁代燒垃圾，蘭嶼圾掩埋場堆積飽和，議員憂心旅遊旺季又到來，掩...

影／2米窄巷養黑狗日夜狂吠 居民被吵到不行小孩險被咬

基隆市復興路一處僅2米多的窄巷，有飼主將一隻黑狗養在屋外，雖有鐵鍊拉住，但鐵鍊2米半，只要有陌生人車靠近就作勢攻擊，一個...

基隆追思228 受難家屬港邊獻花

基隆在昨天3月8日舉辦228追思活動，市長謝國樑帶領受難者家屬默哀並到基隆港邊獻花，家屬把一束束白色菊花丟在海上，神情哀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦