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一河局攜手宜縣府、林管處植樹 固碳綠美化清除銀合歡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與第一河川局、羅東林管處舉辦植樹活動，清除銀合歡。圖／縣府提供
宜蘭縣政府與第一河川局、羅東林管處舉辦植樹活動，清除銀合歡。圖／縣府提供

經濟部水利署第一河川局、宜蘭縣政府及羅東林區管理處今天蘭陽溪員山鄉七賢高灘地辦理「守護原生種~創造美好森活圈」活動，同時宣導移除銀合歡，守護原生種觀念，期能擴大植樹固碳及營造綠美化環境。

蘭陽溪是宜蘭縣最大的河流，平時供給蘭陽平原的生命之水，當颱風及超大豪雨時，需同時承受最大的導流排洪韌性，在洪災大水消退後溪床又沉積大量的土砂，增加揚塵空污的風險，第一河川局特別擇定七賢高灘地，並在七賢社區發展協會認養維護下，營造出優質的綠化環境。

經過去年及今年的植樹活動，合計種下300棵光臘樹及60棵山芙蓉，預估每年固碳1.68公噸，同時營造優質綠美化環境，又能預防河川揚塵，提供民眾優美的休閒運動環境。

第一河局局長董志剛、縣長林姿妙與議長張勝德等人今天與民眾、志工團體一同種下光臘樹及山芙蓉，並宣導認識外來種銀合歡及小花蔓澤蘭的移除方式，藉以守護原生物種生存空間。

活動中安排使用砍伐後的銀合歡製作鑰匙圈，利用回收紙加上銀合歡的葉子為素材做手抄紙DIY活動，將廢木再利土，加深大家對銀合歡防除的印象；羅東林區管理處贈送原生種苗木，包含桃金孃、烏來杜鵑及山黃梔共400株。

董志剛表示，配合國家減碳政策與國際2050年碳中和目標，水利署分為減碳及固碳兩大面向，首先清查土地以植樹固碳為首要目標，持續推動固碳，且藉由這次活動宣導植樹固碳、前瞻水環境暨廉政業務成果。

第一河川局致贈感謝狀給維護生態環境有功的員山鄉七賢社區發展協會。圖／一河局提供
第一河川局致贈感謝狀給維護生態環境有功的員山鄉七賢社區發展協會。圖／一河局提供
一河局攜手宜蘭縣府、林管處舉辦植樹活動，推動固碳環境綠美化。圖／縣府提供
一河局攜手宜蘭縣府、林管處舉辦植樹活動，推動固碳環境綠美化。圖／縣府提供

羅東 綠美化 蘭陽溪

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