一河局攜手宜縣府、林管處植樹 固碳綠美化清除銀合歡

經濟部水利署第一河川局、宜蘭縣政府及羅東林區管理處今天蘭陽溪員山鄉七賢高灘地辦理「守護原生種~創造美好森活圈」活動，同時宣導移除銀合歡，守護原生種觀念，期能擴大植樹固碳及營造綠美化環境。

蘭陽溪是宜蘭縣最大的河流，平時供給蘭陽平原的生命之水，當颱風及超大豪雨時，需同時承受最大的導流排洪韌性，在洪災大水消退後溪床又沉積大量的土砂，增加揚塵空污的風險，第一河川局特別擇定七賢高灘地，並在七賢社區發展協會認養維護下，營造出優質的綠化環境。

經過去年及今年的植樹活動，合計種下300棵光臘樹及60棵山芙蓉，預估每年固碳1.68公噸，同時營造優質綠美化環境，又能預防河川揚塵，提供民眾優美的休閒運動環境。

第一河局局長董志剛、縣長林姿妙與議長張勝德等人今天與民眾、志工團體一同種下光臘樹及山芙蓉，並宣導認識外來種銀合歡及小花蔓澤蘭的移除方式，藉以守護原生物種生存空間。

活動中安排使用砍伐後的銀合歡製作鑰匙圈，利用回收紙加上銀合歡的葉子為素材做手抄紙DIY活動，將廢木再利土，加深大家對銀合歡防除的印象；羅東林區管理處贈送原生種苗木，包含桃金孃、烏來杜鵑及山黃梔共400株。