宜蘭「捐血送蛋」掀爆動了 網笑：賣血換雞蛋
全台雞蛋荒，一蛋難求，宜蘭有政黨訂於後天舉辦捐血活動，送出目前最搶手的雞蛋，每盒30顆牧草蛋、限量100盒；消息一出，未捐先轟動，掀起搶蛋熱議，很多人準備當天早早去排隊，捐血搶雞蛋，也有網友笑稱，要去賣血換雞蛋。
正神名黨位於宜蘭市，黨主席許榮德表示，其實除了雞蛋外，還有面膜教父禮盒、溫泉湯券、新月影城電影票，好禮贈品四選二，其中雞蛋禮盒提供100盒，每盒3台斤，約30顆，屬於品質比較好的牧草雞蛋，送完為止；教父面膜市價每盒980元，也是不錯的贈品。
捐血活動舉辦兩場，第一場3月11日上午9點至下午4點， 地點在礁溪麒麟大飯店前廣場；第二場時間是4月1 日，地點在宜蘭市新月廣場，贈品同樣四選一，也有100盒牧草雞蛋。
許榮德說，提供雞蛋是他長期購買雞蛋的好友，有鑑於最近也缺血，所以結合志同道合的建設營造公司做公益，捐血一袋的民眾可以選獲一盒雞蛋，雞蛋來源是福壽生態農場、牧草好雞蛋，外包裝寫著藥物殘留、農場嚴格控管、植物配方、使用牧草、天然健康。
捐血送蛋消息一傳出，掀起民眾熱烈討論，網友留言「史上最吸睛捐血活動」、「一次送30顆蛋，超佛心」、「買不到雞蛋嗎？快去捐血」，還有網友笑稱「賣血換雞蛋」，tag留言朋友「揪團一起去捐血，就為了蛋」！
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