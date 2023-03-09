蘭嶼獲中央垃圾清運補助 環保局：可清除1500公噸
台東縣蘭嶼鄉觀光人潮衍生垃圾，必須轉運本島處理，去年因外縣市禁代燒垃圾，蘭嶼圾掩埋場堆積飽和，議員憂心旅遊旺季又到來，掩埋場恐無法負荷。環保局長郭建成說，已獲中央經費補助，今年預估清運1500公噸。
郭建成說，環保署核定補助蘭嶼1431萬元清運經費，若招商順利，預估可清運1500公噸垃圾量，和往年比較，垃圾運量增加2.5倍，可大幅紓解垃圾掩埋場的壓力；另綠島今年也可清運1800公噸垃圾，都比過去增加。
蘭嶼議員黃碧妹在預算審查時，秀出蘭嶼垃圾掩埋場現況，堆積如山的垃圾不僅發出惡臭，也讓掩埋場幾乎飽和。她說，今年4月開始旅遊旺季將到來，若掩埋場垃圾無法清運，恐無法負荷，再次造成島上垃圾危機。
黃碧妹也提到，就算中央經費補助，但最重要的是廠商投標意願，若沒有廠商投標，垃圾也沒辦法處理，尤其現在物價都漲，相對成本一定增加，縣府應該在招商過程中，設法吸引更多廠商願意投標，垃圾問題才不會停滯。
郭建成表示，這2年都有廠商來投標，大部分廠商考量是船運及陸運的成本及天候問題，但去年台東焚化廠開始試營運，不必載運到外縣市燒，因此可降低廠商陸運成本，相信今年招商不會有太大問題。
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