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影／2米窄巷養黑狗日夜狂吠 居民被吵到不行小孩險被咬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
2米窄巷養黑狗日夜狂吠，居民被吵到不行小孩險被咬。圖／議員施偉政提供
2米窄巷養黑狗日夜狂吠，居民被吵到不行小孩險被咬。圖／議員施偉政提供

基隆市復興路一處僅2米多的窄巷，有飼主將一隻黑狗養在屋外，雖有鐵鍊拉住，但鐵鍊2米半，只要有陌生人車靠近就作勢攻擊，一個多月來，日、夜狂吠居民被吵到受不了，希望有關單位解決。

居民說，因巷子很小，早晚都在叫，鄰居被吵到受不了，雖有鐵鍊綁住但常衝出來要咬人，大家只能貼近另一邊小心走過去。狗碗裡常沒有食物和水，前一陣子很冷也在外受凍。

飼主雖有放食物和水，但常常不夠吃，不少民眾常看到碗裡沒水、沒食物，擔心餓壞，幫忙加水和食物。

議員施偉政說，黑狗養在大門外影響民眾住宅安寧，他致電基隆動保所，動保所指晶片是在台北市，管理權在台北市動保處，希望請飼主移置屋內，或者是到台北市辦理棄養，讓基隆能介入安置到寵物銀行，有關單位要積極介入處理。

德和里長曾聖為說，黑狗看到陌生人就狂吠，作勢攻擊，早晚民眾都無法好好休息，只要有車子、郵差、老人家及小孩就一直狂吠，情況已1個多月，已通知動保所、理保局、派出所等處理，但至今都無法解決，居民非常困擾。

動保所長陳瑞濱表示，已有多次前往查看，黑狗健康還良好，飼主有放食物沒有棄養問題，有用鐵鍊拉住、植有晶片，未發生虐犬致犬隻受傷，但後續會再派員追蹤健康情況。

陳瑞濱指出，但因牠具警戒行為，要求飼主移往室內，避免影響民眾安全。如造成民眾受傷，飼主未善盡妥善管理，有民、刑事責任，如有追咬、驚嚇路人可依社維法裁處，處3日以下拘留或者1萬2千元罰鍰。

市警局第四分局中華路派出所長徐紹文指出，警方可依違反社會秩序維護法開罰，警方也多次前往處理，發現曾有小孩被嚇到差點被咬，居民日夜被吠叫的聲音吵到受不到，如果不願移往室內，希望市府可以收容。依行政執行法，對民眾造成危害，可進行強制作為，才能徹底解決，不然開罰後狗還是在巷內擾民。

2米窄巷養黑狗日夜狂吠，居民被吵到不行小孩險被咬。圖／基隆動保所提供
2米窄巷養黑狗日夜狂吠，居民被吵到不行小孩險被咬。圖／基隆動保所提供

基隆 北市 棄養 寵物

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