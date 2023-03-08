棒球經典賽熱潮到花蓮 市公所與遠百直播派對挺中華隊

世界棒球經典賽今天開打，全台瘋棒球，這股熱潮也燒到花蓮，花蓮市公所與遠百花蓮店合辦4場次直播派對，今晚首場就湧入超過500名球迷，透過200吋大螢幕為中華隊加油，戰況高潮迭起，中華隊有好表現時歡呼聲響徹雲霄，但對手得分時嘆息聲四起，相當緊張。

WBC經典賽直播派對由市公所主辦，獲得市民代表會、議員魏嘉賢、遠百花蓮店、中華電信大力支持，共有4場次，每場次市公所發送每人一組加油棒，議員魏嘉賢也印製國旗紋身貼提供民眾免費索取，送完為止。

今晚A組預賽中華隊首戰強敵巴拿馬，遠百花蓮店前建林廣場擠滿球迷，市長魏嘉彥、議員魏嘉賢、遠百花蓮店長黃永芳及代表會副主席黃達祥都手持加油棒守在大螢幕前吶喊加油，中原國小棒球隊2位教練也帶著22名小球員，欣賞這場高水準的賽事。

前三局戰況膠著，中華隊屢有精彩表現，現場歡呼聲四起，一直到四局風雲變色，巴拿馬強攻5分，讓滿場球迷大為失望，但仍賣力為中華隊加油，盼能急起直追。

市長魏嘉彥表示，棒球可以說是台灣的國球，為讓花蓮的球迷同步欣賞精采賽事，本次特別與遠百花蓮店合作，以200吋大螢幕的聲光效果，要讓球迷朋友看得過癮、玩得盡興，更團結起來不分彼此一同為中華隊加油。

現場不少民眾打扮專屬的應援造型為中華隊加油，遠百花蓮店也規畫美食攤位，祭出多項優惠活動。