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「當時血染紅基隆港」 基隆今追思228受難家屬港邊獻花

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影
「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影

基隆今天3月8日舉辦228追思活動，市長謝國樑帶領受難者家屬默哀並到基隆港邊獻花，家屬把一束束白色菊花丟在海上，神情哀傷，家屬說「當年軍隊在這裡屠殺，血染紅基隆港」。有家屬代表要求移除蔣介石銅像，謝國樑表示，會請民政處研議。

基隆不同於其他縣市，228追思自2015年改在3月8日，為反映歷史真相及撫平歷史傷痕，今天下午2點28分，在基隆海洋廣場基隆社大喜悅合唱社溫暖歌聲開展，謝國樑、受難者及其家屬、市府各單位及所屬機關代表、民意代表及民間團體人士共同參與。

在追思歌曲聲後，全體人員默哀1分鐘，以莊嚴的儀式、溫馨的歌曲，撫慰歷史傷口和沉痛記憶，同時將手中的菊花拋下海中。

謝國樑致詞指出，228事件的輪廓清晰，是各界努力的成果，以慈悲的胸懷，謙卑的態度，相互包容體諒，珍惜台灣民主自由價值，傳達愛與和平期望。今天以和平方式紀念追思，化解心中仇恨、消除族群圍籬。

議長童子瑋說，各界早已認為3月8日是基隆在228事件時的共同記憶，提議3月8日為城市紀念日，另外在海洋廣場建置紀念性的裝置，更具有意義。

今天現場提供228的紀念食物魷魚粥，讓家屬吃別來別有一滋味在心頭，有的吃一口悲從中心，憶及親人。

文史工作者李正仁說，因為當時律師李瑞漢等人在家中準備要吃魷魚粥時，突然遭憲兵強行帶走，自此在無返家，他的夫人每年就會煮魷魚粥思念亡夫，每到3月8日吃成為基隆受難家屬紀念228的食物。

「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／翻攝
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「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影
「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影
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「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影
「當時血染紅基隆港」，基隆今追思228受難家屬港邊獻花。記者游明煌／攝影
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基隆港 謝國樑 受難者

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