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迎接原民運 奇萊山登山口引燃太魯閣族聖火

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口，朝向祖居地方向，舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口，朝向祖居地方向，舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供

112年全國原住民族運動會將於24日至27日在台北市舉行，太魯閣族聖火取火儀式今天在奇萊山登山口舉行，花蓮秀林鄉長王玫瑰等人在耆老帶領下，朝向南投祖居地方向進行儀式，順利引燃聖火，將於10日與其他族聖火會合後，13日起從台北田徑場出發，以6天傳遞到全國各縣市。

秀林鄉是太魯閣族為主的原住民鄉，鄉公所今天在奇萊山登山口舉辦太魯閣族聖火取火儀式，鄉長王玫瑰、代表會主席駱燕玲，與在地的祭師、耆老，以及原民會、台北市政府體育局人員，一同到場參與。

王玫瑰說，太魯閣族最原始的聚居地在南投縣的平生部落台地（Truku Truwan），後來因人口增加、耕地有限、尋找新的獵區等原因，部分族人越過中央山脈，散居在花蓮縣的立霧溪、木瓜溪流域，又於日據時期被遷至秀林、萬榮、卓溪鄉。選擇在奇萊山登山口舉辦取火儀式，象徵著太魯閣族為了尋求獵場、延續血脈的勇敢精神，也期許秀林鄉的運動好手們，能夠為太魯閣族拿下好成績。

原民運每兩年舉辦一次，今年由教育部主辦、台北市政府承辦，聖火取火儀式3月1日至9日，由16族各自舉辦。24日日起展開賽事，17個項目分為原住民族擅長的田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球、五人制足球，及原住民族傳統的射箭、樂舞、路跑、負重、摔角、拔河、水域活動、鋸木和狩獵。

迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口，朝向祖居地方向，舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口，朝向祖居地方向，舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供
迎接原民運，花蓮縣秀林鄉公所今天在奇萊登山口舉辦太魯閣族聖火取火儀式。圖／秀林鄉公所提供

太魯閣族 聖火 原住民

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