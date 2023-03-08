花蓮秀姑巒溪遊客中心整修 地標大頭目圖騰拆除

花蓮縣秀姑巒溪遊客中心有個約3、4層樓高的大頭目圖騰柱，原本是為了裝飾水塔的「偽裝」，如今是當地重要地標。由於遊客中心已使用超過30年，加上去年918地震建物損壞，且頭目圖騰是屬於排灣族，跟當地文化沒有關聯，東管處決定拆除，改以山河意向重建，展現新風貌。

秀姑巒溪遊客中心位於瑞穗大橋旁、秀姑巒溪的泛舟起點，1987年建立時，因為沒有自來水管線，需要水塔儲水，但水塔外觀不好看，東部海岸國家風景區管理處便結合原住民的意象，打造頭目圖騰柱，高大的白色柱體立刻成為許多泛舟遊客的重要地標。

不過，遊客中心使用已30多年，除了設施老舊，頭目圖騰柱內部有裂縫漏水，尤其去年918地震重創花蓮南區，遊客中心2樓接縫損壞，已成為危樓，東管處立即封閉中心。

負責重建遊客中心的東管處技正莊惠芳表示，在規畫重建時，發現頭目圖騰柱其實是排灣族紋飾，而花蓮並非排灣族的主要居住地，與在地文化無關聯性，決定數位圖檔保存起來，圖騰柱將拆除。

莊惠芳指出，經過前2年與地方部落、居民及相關單位多次討論後，決定拆除遊客中心舊有建物，並原址重建，新遊客中心挑高6公尺的1層樓，建築面積大概為1000平方公尺，內部設有遊客中心、辦公室、賣店、公廁、會議室及單車租借站等，工程經費7500萬元，現在正進行拆除作業，預計10月發包、12月開工，預估明年12月完工。

莊惠芳說，新遊客中心外觀意象會打造出秀姑巒溪與海岸山脈設計，也會邀請部落藝師創作原住民公共藝術，融入在地文化，不會再重建大頭目圖騰柱。