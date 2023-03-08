快訊

俄在烏陷苦戰…台海若爆發衝突 陸動武恐有「2大顧忌」

睽違4年！尹錫悅將訪問日本 16日出發與岸田文雄會談

經典賽Live／四局胡智爲挨2安失分破功 巴拿馬先馳得點4:0領先

追思228事件 議長童子瑋建議基隆定3/8為紀念日

中央社／ 基隆8日電
基隆市議長童子瑋。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市228紀念追思會今天在海洋廣場舉行，基隆市議會議長童子瑋出席表示，建議市府將3月8日定為基隆人的紀念日，至於紀念日名稱，可與受難者家屬討論後再決定。

基隆市政府下午在海洋廣場舉辦228紀念追思會，活動在追思歌曲聲中揭開序幕，在牧師帶領下與會人員默哀1分鐘，追思會最後，與會人員將手中的菊花拋下海中，期許這塊土地上的人民，以和平方式追思228事件。

市長謝國樑致詞表示，市府自民國104年起，將228紀念追思會改為3月8日，並移師到海洋廣場舉辦，因為3月8日正是軍隊在基隆肅清的日子，選在今天辦理追思會，代表誠實面對這段歷史，也藉由追思會緬懷在228事件犧牲的台灣菁英。

童子瑋指出，76年前的今天，在基隆港畔發生許多傷痕和悲痛，除提議市府將3月8日定為基隆人的紀念日外，並建議市府在海洋廣場建置紀念性裝置，裝置不用很巨大，也不用破壞既有的海洋天際線，藉此彰顯土地和解價值。

基隆市228公義和平協會理事長呂英世致詞指出，1947年3月8日軍隊來到基隆，對無辜的台灣人展開慘烈大屠殺，受害者有副議長、醫生、校長、學生等，根據口說歷史記載，有槍殺、虐殺、毒殺等殘忍手段，在家屬心中留下永遠傷痕，政府提出轉型正義，對人權、自由、民主和尊重生命的文明價值而努力，他深信，在大家一起打拚下，民主的花會開得很美麗。

台灣228關懷總會理事長王文宏說，根據官方檔案，明確指出228事件受難者陳屍地點有市場前、火車站前、愛三路派出所後方等公共場所，這些不義遺址，希望市府能逐一製作地標。

基隆港 受難者 童子瑋

延伸閱讀

謝國樑嗆基捷分攤門都沒有 綠委批隨便喊價讓人看笑話

基隆12位女議員近38趴 童子瑋今婦女節送草莓麻吉

三年三班手工薯條現身基隆 童子瑋籲拒當薯條遭「詐」

基隆議長建議謝國樑 基捷路廊土地趕快啟動變更計畫

相關新聞

台東1遊客爬「天梯」險進「天堂」 居民：講不聽

1名女遊客今天攀爬台東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」，不慎鋼骨結構的梯子斷裂倒塌，遊客受傷送醫，沒有生命危險。在地...

基隆捷運負擔53.85億 王國材：分年編列負擔不大

基隆捷運建設費用中央、地方怎麼分擔？外界持續關注，基隆市長謝國樑不滿基隆要負擔53.85億元，直言「門都沒有」。交通部長...

迎接原民運 奇萊山登山口引燃太魯閣族聖火

112年全國原住民族運動會將於24日至27日在台北市舉行，太魯閣族聖火取火儀式今天在奇萊山登山口舉行，花蓮秀林鄉長王玫瑰...

「當時血染紅基隆港」 基隆今追思228受難家屬港邊獻花

基隆今天3月8日舉辦228追思活動，市長謝國樑帶領受難者家屬默哀並到基隆港邊獻花，家屬把一束束白色菊花丟在海上，神情哀傷...

追思228事件 議長童子瑋建議基隆定3/8為紀念日

基隆市228紀念追思會今天在海洋廣場舉行，基隆市議會議長童子瑋出席表示，建議市府將3月8日定為基隆人的紀念日，至於紀念日...

缺蛋荒！宜蘭市公所迎接植樹節 辦活動送樹苗與「扭蛋」

迎接植樹節，宜蘭市公所訂於3月11日上午在公園一路60號廣場，舉行「植愛宜蘭市、健康森活圈」市集活動，現場除了樹苗兌換、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦