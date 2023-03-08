缺蛋荒！宜蘭市公所迎接植樹節 辦活動送樹苗與「扭蛋」

迎接植樹節，宜蘭市公所訂於3月11日上午在公園一路60號廣場，舉行「植愛宜蘭市、健康森活圈」市集活動，現場除了樹苗兌換、表揚協助綠美化維護及認養路燈的社區民眾外，還有植感森活DIY體驗、市集及幼兒園、七張及延平社區、約書亞舞團與小丑DUDU等表演。

市公所、代表會與羅東林區管理處等單位今天合辦宣傳，活動當天送出1500株原生樹種苗木，包括山黃梔、烏來杜鵑、桂花、含笑、旺旺樹等，民眾捐3張112年統一發票並自備環保袋，兌換苗木1株，最多3株；此外，「植感森活DIY體驗」提供線上預約150位、現場報名300位，可以參加「多肉組合盆栽、水苔球及挖寶兔留言夾」三選一的DIY體驗。

活動地點位於宜蘭運動公園對面，公園一路和二路交叉路口旁綠地，市公所提醒線上預約的民眾，先到市公所索取繪圖卡彩繪後，掃描繪圖卡上QR Code，把著色完成的繪圖卡拍照上傳並填寫基本資訊，當天帶著「繪圖卡」可兌換DIY體驗券1張，體驗場次時間9點至10點。

至於現場報名則是捐贈3張112年的紙本發票或3張電子發票（需有財政部統一發票兌獎APP及帳號才可使用）或未完成預約的繪圖卡到現場，兌換體驗券1張，每人限換1張，換完為止；特別的是憑「著色完成的繪圖卡」還可參加趣味扭蛋機活動，領取小禮品。