宜蘭聯勸獲百張飯店住宿券 義賣所得做公益
財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會今天獲100張宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券，即日起基金會將對外義賣，所得從事公益。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店下午將100張平日住宿券，捐給宜蘭聯勸基金會，宜蘭縣長林姿妙受邀出席此公益活動。
縣府表示，去年促成這家酒店與宜蘭聯勸基金會合作，提供100張住宿券協助宜蘭聯勸基金會辦理公益募款。宜蘭聯勸基金會之後募得新台幣38萬8000元，回饋縣內弱勢團體及弱勢家庭。
宜蘭聯勸基金會指出，今天再獲100張住宿券後，即日起再度對外義賣，所得將用於推展各類福利服務活動、關懷弱勢等。
林姿妙致詞時說，希望藉由今天的捐贈活動，拋磚引玉讓更多人響應公益，也期待凝聚各界力量把愛傳承下去。
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