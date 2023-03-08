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迎原住民族運動會 太魯閣族奇萊山取聖火

中央社／ 花蓮縣8日電

2年1度的全國原住民族運動會24日將於台北市登場，花蓮秀林鄉長王玫瑰今天與太魯閣族耆老至奇萊登山口舉行太魯閣族聖火取火儀式。

為迎接原住民族運動會，3月1日起至9日由16族分別於各族指定地點進行聖火母火取火儀式，10日將各族母火匯聚至台北田徑場毛公鼎，成為本屆賽會聖火，13日起傳遞到全國各縣市。

太魯閣族聖火母火取火儀式今天在花蓮秀林鄉奇萊登山口舉辦，由耆老準備傳統祭儀器具，向著祖居地方向進行祈福儀式。秀林鄉公所發布新聞資料指出，南投縣平生部落台地是族人最原始的聚居地，因人口增加、耕地有限，部分族人越過中央山脈散居在花蓮縣立霧溪、木瓜溪流域。

日治時期於太魯閣戰爭後，日本人對太魯閣族實施集團移住政策，將太魯閣族人遷移至如今的秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉延續至今。

王玫瑰說，選在奇萊山登山口作為聖火取火儀式的地點，象徵著太魯閣族為了尋求獵場、延續血脈的勇敢精神，全心向祖靈祈求，讓代表著文化、智慧、勇敢的神聖之火順利引燃。

2023年全國原住民族運動會將於24至27日於台北市舉辦，賽事包括田徑、籃球、柔道、傳統射箭、樂舞、拔河、鋸木等17項目，除了一般運動種類外，還有原住民傳統運動。

太魯閣族 聖火 運動

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