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基隆捷運負擔53.85億 王國材：分年編列負擔不大

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
交通部長王國材。記者黃煜穎／攝影
交通部長王國材。記者黃煜穎／攝影

基隆捷運建設費用中央、地方怎麼分擔？外界持續關注，基隆市長謝國樑不滿基隆要負擔53.85億元，直言「門都沒有」。交通部長王國材今表示，捷運屬長期建設，相關經費會分年編列，不是想像中一次要編列將近53.85億元，會分年編列，照這樣來看，對基隆市庫負擔不算太大。

交通部長王國材今出席立法院「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」協商預算會議。

交通部長王國材受訪表示，整個捷運的補助辦法從100年就開始，12年來都是這樣，以基隆市來看53.85億元中，有18億元是土地取得的費用，這部分要請基隆市府思考整個城市發展，以及若有一條捷運建設過去，對於城市土地開發會帶給基隆怎麼樣的開發。

他認為，基隆市府可以從城市願景跟開發來取得三分之一的費用，這樣經費就會落在40億元以下，也因為捷運是長期的建設，若分10年建置，會分年編列，一年就是4億元，不是一次要編列53.85億元，如此對基隆財政影響不如想像中大。

王國材補充，基隆捷運建設談了20幾年，且環評也通過了，北北基人民也盼望許久，交通部會全力促成基隆捷運的建設。

基隆捷運 交通部長 王國材

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