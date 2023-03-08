東京食品展 饒慶鈴與劉櫂豪攜手推台東農特產

日本東京食品展，台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪攜手賣力讓台東農產品曝光，盼能讓台東農特產品打進日本市場，增加國際行銷通路。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴7日晚間前往「好吃山形Plaza」，拜訪與台東有淵源的奧田政行主廚，參訪他在東京所開設的日本山形縣物產販售店，瞭解營運模式，希望將好吃山形Plaza成功經驗帶回台東。

饒慶鈴帶了符合日本人口味的洛神酥及小農開發的菊花茶佐鳳梨釋迦果乾，與主廚、ASMILE JAPAN株式會社社長陳文祈和及源鑄造及川社長分享，積極討論台東產品在日本發展的可能性。

饒慶鈴提到，特產直銷商店不僅讓移居東京的山形縣人一解鄉愁，更能讓到訪觀光客對山形物產有更多了解，搭配餐廳亦能提高物產購買意願；台東推展「慢經濟」的政策願景，現在正走出自己的產品特色與品牌識別度，Plaza營運模式可以是台東未來推動農特產品的學習標竿。

劉櫂豪也專程前往日本參加食品展，和饒慶鈴同框推銷台東農產品。

劉櫂豪服務處發布新聞稿表示，台東縣有8家廠商參展，他與饒慶鈴及其他多位縣市首長與民間團體昨天特別前往東京參與開幕儀式，並為台東商家協助推廣，積極向日本朋友介紹紅烏龍、鳳梨釋迦、洛神、紅藜及果酒、果醋等，盼能讓台東農特產品打進日本市場，增加國際行銷通路。

劉櫂豪說，他非常重視這次台東商家進軍日本市場，特別親赴日本參加東京食品展，期盼能幫助台東農特產品打通國際通路，把台東農特產賣到全世界各地，開拓更多元國際通路，也能讓市場更穩定。

過去他也特別邀集駐日代表謝長廷，協助推展台東釋迦，這次東京食品展看到政府上下一心，從中央到民間都努力推廣，相信台灣優質產品一定能夠行銷到日本各地。