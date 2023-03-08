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台東醫院眼科團隊大武義診 醫師：偏鄉眼疾比想像中多

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
台東醫院眼科團隊到大武鄉家扶中心辦理眼科義診，共有百餘名偏鄉居民、學童預約掛號，要看眼疾或視力檢查。記者卜敏正／攝影
台東醫院眼科團隊到大武鄉家扶中心辦理眼科義診，共有百餘名偏鄉居民、學童預約掛號，要看眼疾或視力檢查。記者卜敏正／攝影

台東縣大武鄉潘姓婦人長期眼睛癢，想就醫但大武沒有眼科，總覺得看診麻煩；黃女近半年視力變差，但想到就診需大半天，眼疾就這麼延宕。台東醫院眼科團隊今天到大武義診，潘、黃等百餘人都來就診，醫師對症下藥、配贈愛心眼鏡，兩人都開心表示「這樣看診真方便！」

台東醫院眼科醫師謝靜茹今天帶領眼科團隊，到大武鄉家扶中心辦理眼科義診，共有百餘名偏鄉居民、學童預約掛號，要看眼疾或視力檢查，謝靜茹一個上午檢查了將近50名患者，直言「偏鄉眼疾比想像中多」。

謝靜茹說，今天上午看診患者主要是長者，視力檢查發現主要症狀是白內障，其次是黃斑部病變，還有一些糖尿病的視網膜病變，很多人狀況其實都已經嚴重，已到可拿到殘障手冊，後續還需追蹤治療，另外今天也會發出約20支愛心眼鏡，後續再安排時間來配鏡。

「台東鄉親知足惜福！」謝靜茹說，視力檢查診療過程發現，台東鄉親真的很單純，知足、惜福、不多求，要贈送免費愛心眼鏡，長輩都說「縣政府有送了、我不需要」、「我已經有眼鏡了、你送給需要的人」，不會有「多多益善」、免費多配幾副的想法。

她說，部分長輩晚上睡前看手機，都想「先看一下就睡了」，所以沒有開燈，但這對眼睛都不好，睡前無論看手機、看書，閱讀的時候一定要有室內燈，有充足的光線再搭配一盞檯燈，這樣子眼睛才不會疲勞。

台東醫院眼科團隊今天到大武義診，眼科醫師謝靜茹（右）一個上午檢查了將近50名患者，直言「偏鄉眼疾比想像中多」。記者卜敏正／攝影
台東醫院眼科團隊今天到大武義診，眼科醫師謝靜茹（右）一個上午檢查了將近50名患者，直言「偏鄉眼疾比想像中多」。記者卜敏正／攝影

台東 視力 愛心

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