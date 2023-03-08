影／花蓮也有水豚君 知名景觀餐廳引入多種可愛動物

全台掀起可愛動物熱潮，花蓮縣內繼老字號的新光兆豐休閒農場、遠雄海洋公園，又有洄瀾灣景觀餐廳引入水豚、狐獴、跳跳羊等多種超萌動物，正申請動物展演許可。業者表示，目前入園不收費，希望讓花蓮民眾不用大老遠跑到西部，在地就能近距離與可愛動物互動。

洄瀾灣景觀餐廳位於秀林鄉，占地4000多坪，以無菜單、海鮮料理知名。近日業者大手筆斥資數百萬元 ，引入水豚，笑笑羊，有狐獴、孔雀、梅花鹿、跳跳羊、羊駝、浣熊等可愛動物，給予寬闊草皮可以玩耍，孔雀則會放出來和遊客互動。

業者黃柏睿說，現在親子餐廳意識抬頭，可愛動物愈來愈流行，許多客人到餐廳，希望不只是吃頓飯，還能有更多娛樂。前幾年疫情的關係，影響花蓮觀光，現在疫情趨緩，餐廳也要增加新的亮點，引入許多花蓮少見的的可愛動物，讓客人能近距離和動物互動，目前園區免費開放，無需消費也能入園。

依據動物保護法及動物管理展演辦法規定，若以動物展演為營利之活動、場域，依法需申請展演動物許可證；若是在公共場所或公眾得出入場所所進行非營利性之互動，可免申請動物展演動物許可。

花蓮縣府農業處統計，目前縣內有兆豐農場、遠雄海洋公園已獲得動物展演許可，洄瀾灣景觀餐廳正在申請中。兆豐農場位於鳳林鎮，有充滿歐式風情的廣大園區，飼養多種可愛動物；壽豐鄉的遠雄海洋公園則以海獅、海豚表演為賣點。