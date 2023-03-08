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火金姑的故鄉 小礁溪浪漫賞螢趣 公所開辦線上語音導覽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」知名度。圖／居悠谷農莊提供
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」知名度。圖／居悠谷農莊提供

素有「火金姑的故鄉」之稱的小礁溪，是宜蘭第一個透過公私協力打造的賞螢區，每年賞螢季吸引大批遊客，就連飯店業者也搶著帶客人夜觀螢火蟲。礁溪鄉公所安排的生態解說，場場報名秒殺，今年決定首度開辦「線上語音生態導覽」服務，只要到現場服務站掃QR Code，即可透過手機聆聽。

礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，林木蓊鬱、清澈水質、無光害及環境未受汙染，位處平地且交通方便的螢火蟲自然棲地，近年來在鄉公所、地方民眾與生態老師共同努力照顧復育，每年4到6月都可以看到滿山滿谷的螢火蟲，去年3月中旬螢火蟲大爆發，今年因為閏2月，出現的時間會延至3月底。

鄉長張永德今天表示，螢區位於道路旁，廊帶長且廣，公所努力打造適合螢火蟲生長及繁殖的環境；由於螢火蟲看不到紅光，近年來把螢火蟲出沒路段的路燈全換成「紅光」，關掉附近路燈，除了能讓民眾了解螢火蟲自然生態，也能看見滿山遍野的螢光小精靈。

小礁溪賞螢打響知外度，成為自然生態觀光亮點。鄉公所每年規劃6天共12場次螢火蟲生態解說，邀請專業螢火蟲生態導覽解說人員，但因導覽解說活動的名額有限，報名很快額滿，就連飯店或團客想要參加也向隅，所以今年第一次規劃開辦「線上語音生態導覽」服務，方便團體客人可以透過手機聆聽解說。

鄉公所表示，今年免費導覽於4月6日中午開放線上預約報名，提醒4月1日至5月31日每天傍晚5點至晚上8點進行交通管制，管制路段自匏杓崙路137-3號至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段）， 4月22日至5月7日的每周六、日共6天，每天會有2個導覽點同時進行螢火蟲保育導覽解說，歡迎遊客盡早安排螢火蟲之旅。

礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」賞螢知名度。圖／居悠谷農莊提供
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」賞螢知名度。圖／居悠谷農莊提供
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」知名度。圖／居悠谷農莊提供
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，滿山滿谷的螢火蟲，打響「火金姑的故鄉」知名度。圖／居悠谷農莊提供
「小礁溪」是宜蘭知名賞螢勝地，吸引很多遊客，鄉公所今年首度開辦「線上語音生態導覽」服務，只要到現場服務站掃QR Code，即可透過手機聆聽。圖／居悠谷農莊提供
「小礁溪」是宜蘭知名賞螢勝地，吸引很多遊客，鄉公所今年首度開辦「線上語音生態導覽」服務，只要到現場服務站掃QR Code，即可透過手機聆聽。圖／居悠谷農莊提供

螢火蟲 賞螢 語音

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