秀姑巒溪遊客中心拆除重建 頭目圖騰柱掰掰了

花蓮瑞穗鄉具代表性地標－秀姑巒溪遊客中心的頭目圖騰柱將拆除，老舊漏水加上地震損壞，東管處決定隨遊客中心重建一併拆除，新建築改以注入在地文化意象，嶄新面貌呈現。

東管處1987年成立後，在瑞穗大橋旁秀姑巒溪的泛舟起點興建秀姑巒溪遊客中心，由於年久設施老舊又受颱風、地震等影響，內部漏水嚴重，且有安全疑慮。

東部海岸國家風景區管理處今天表示，秀姑巒溪遊客中心建築體將拆除原址重建，主建物前佇立的頭目圖騰柱，也將一併拆除。

對此，在瑞穗鄉出生長大的文史工作者黃家榮接受中央社記者訪問表示，頭目圖騰柱設置30多年，見證泛舟活動興盛，也是在地人共同回憶，一個重要地標，若現在工法技術能克服，希望能結合新建築物保留下來。

主責拆除重建計畫的東管處技正莊惠芳指出，2020、2021年間曾與地方民眾討論重建事宜，去年918地震後更是雪上加霜，為求安全展開拆除重建，3月動工拆除，預計8月拆完。

白色的頭目圖騰柱相當醒目，莊惠芳說，其實那是個「偽裝」的水塔，作為儲水功能，但有漏水狀況，地震後漏水更加嚴重；此外，這個頭目像，經查找資料顯示為排灣族的紋飾，與在地文化無關聯性，因此決定掃描原始檔案保留下來，圖騰柱拆除，未來也不會再新設置圖騰柱。

新建秀姑巒溪遊客中心將融入在地文化意象，目前進入細部設計以及瑞穗斷層活動斷層地質敏感區基地地質調查、地質安全評估報告審查作業中，後續還須申請建築執照審查等程序。

莊惠芳指出，新遊客中心雖設計1層但是挑高6公尺，建築面積約1000平方公尺，包括遊客中心、辦公室、賣店、公廁、會議室等，工程費用約新台幣7500萬元，預計2023年10月發包、12月開工，若工程順利2024年12月完工。

秀姑巒溪遊客中心周圍種植了上千株台灣原生種鐵炮百合花，莊惠芳說，會儘量保留下來，不會破壞原本生態、植物。遊客中心目前主要服務泛舟及短暫休息遊客，考量拆除重建期間服務不中斷，露營區、停車場維持正常使用，並設置8座組裝式廁所供遊客使用。