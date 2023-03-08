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基隆12位女議員近38趴 童子瑋今婦女節送草莓麻吉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議會12位女議員近全國平均38％，議長童子瑋送草莓麻吉。記者游明煌／攝影
基隆議會12位女議員近全國平均38％，議長童子瑋送草莓麻吉。記者游明煌／攝影

今天3月8日婦女節，基隆市議會有12位女性議員，與全國平均值38％相當。市議會有31位女性職員，備詢的市政府女性官員則有10位。議長童子瑋今天送草莓麻吉慰勞女性的辛勞與付出。

童子瑋今天貼心準備基隆知名創生商家「祐家麻吉」的草莓麻吉，致贈市議會全體女性同仁、議員、記者與前來備詢的女性官員，祝福所有奮鬥中的女性朋友、好運幸福到永遠。

童子瑋還說，「沒有妳們，就沒有今天的市議會、今天的基隆」。

市議員鄭文婷表示，感謝今天有暖男送小禮物，過去婦女扮演很辛苦的角色，除了操持家務外，還要外出工作，如今男女生活型態、工作方式，都已走向共同分擔，今天除了表達婦女辛勞外，也要呼籲社會大眾對於兩性平權的重視，只有男女共同齊心協力，社會才能進步。

市議員吳驊珈指出，如今有更多的女性朋友在職場發光發熱，不同於以往婦女侷限在照顧家裡的角色，期望在未來在社會上不分男女都能發揮長才，再過兩天就是為女著紅日，也請女性朋友在發光發熱的同時，要多注意自身健康。

童子瑋表示，當女性與男性擁有相同機會，其實女性在職場的表現更加亮眼，表現得超級厲害，不只是判斷力與準確度，情緒上比男性更穩定，市議會會持續提升女性同仁的福利，打造性別友善全民議會。

基隆議會12位女議員近全國平均38％，議長童子瑋送草莓麻吉。記者游明煌／攝影
基隆議會12位女議員近全國平均38％，議長童子瑋送草莓麻吉。記者游明煌／攝影

議員 童子瑋 基隆

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